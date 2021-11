Jazmín Pinedo y su curioso mensaje: “un día me verás y dirás wow de lo que me perdí”

Compartir Facebook

La exconductora de televisión Jazmín Pinedo dejó atónitos a más de uno al publicar una fotografía sexy acompañada de una frase que levanta suspicacias ¿Indirecta para Gino?

Como se sabe, en las últimas semanas se estuvo rumoreando de una posible reconciliación sentimental con el padre de su hija, Gino Assereto. Hoy, sorprende con reflexivo mensaje. “Un día me verás y dirás: Wow de lo que me perdí!”, escribió la popular ‘Chinita’ en su cuenta oficial de Instagram.

Vale decir también que la publicación generó varias reacciones, entre ellos Jefferson Farfán y Rodrigo El ‘Gato’ Cuba.

«Yo cometí un error», Gino se disculpa por no haberse casado con Jazmín

El ‘chico reality’ fue señalado como estafador por haberle propuesto matri a la ‘China’ Pinedo hace ya 6 años y nunca cumplió su promesa de llevarla al altar.

Recientemente, Jazmín le contestó a una seguidora que le preguntó el motivo del por qué no se casó a lo que Pinedo dijo que ‘Gino la había estafado’, esto generó una ola de críticas en contra de Assereto pues se pensaba que era Jazmín la que nunca quiso dar ese gran paso en su vida.

En el programa ‘En Boca de Todos’ Gino por fin dio su descargo ante las palabras de su ex pareja en redes y explicó a detalle como sucedieron las cosas aceptando que cometió un error al pedirle la mano sin antes estar seguro de sus sentimientos e intenciones hacia la ‘ex chica reality’. “Todo lo que puede generar una sola palabra. Eso es lo que ella piensa, opina y yo lo respeto. No tengo nada que hablar. No lo comparto, yo cometí un error, no voy a hablar de detalles porque no es el momento, pero si hay algo que cometí fue un error, el de adelantarme a algo”, contó Gino.

Fue así como Gino confirmó la ‘metida de pata’ al haberse mandado con una propuesta tan importante y no haberlo asumido con responsabilidad y compromiso.

