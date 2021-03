Jazmín se aleja de TV para terminar estudios: “Decidí decir no a algunos proyectos”

Compartir Facebook

Piensa en el futuro. La conductora de espectáculos, Jazmín Pinedo, reveló que no seguirá al frente de las cámaras de televisión, ya que prefiere enfocarse en terminar sus estudios universitarios.

En una entrevista, la popular “chinita” precisó que ha decidido darse un tiempo del medio para meterse de lleno a estudiar, pues no es lo mismo estudiar de joven, que cuando tenía 30 y una hija.

“Mi decisión de retirarme de la televisión este año, no lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Dije: ‘un ratito, necesito un tiempo’. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de por medio de cinco años. Yo no solo trabajo en la televisión, tengo otras entradas en mi vida de las que tengo que estar pendiente”, indicó Jazmín Pinedo.

Asimismo, la expareja de Gino Assereto recalcó que sí tuvo propuestas para continuar conduciendo un programa de televisión, pero prefirió estudiar porque le queda un año para culminar su carrera.

“Por eso decidí decirle que no a algunos proyectos este año para poder terminar mi carrera. Me falta un año y medio según el tiempo que pueda darle. He dejado de estudiar 10 años y empiezo el 29 de este mes“, señaló Jazmín.

