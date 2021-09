Jazmín se pronuncia sobre la posibilidad de retomar su relación con Gino: “No depende de mí”

Compartir Facebook

La popular ‘chinita’ indicó que no depende de ella volver a retomar su relación con el ‘Tiburón’, pero tienen una buena relación como papás.

¡Como amigos! Jazmín Pinedo y Gino Assereto mantienen una muy buena relación como padres de su pequeña Khaleesi. Cabe indicar que Gino siempre ‘echa flores’ a la ‘Chinita’ pues es una muy buena mamá.

Jazmín fue consultada si habría una posibilidad de volver con el chico reality a lo que ella respondió: “No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a él para que por ahí te saques la duda. No se trata de que yo lo haya cerrado o no, porque no depende de mí”, señaló la ‘Chinita’.

Sin embargo indicó que tienen una buena relación como padres y que son muy buenos amigos: “Nos tenemos un cariño súper especial, algunas personas no terminan de entender por qué nos llevamos tan bien y como que le buscan la sin razón, pero a mí me basta con que mi hija esté feliz y pueda disfrutar de sus padres”.

QUIERE SER MAMÁ OTRA VEZ

Jazmín Pinedo brindó una entrevista para un medio local y reveló muchos detalles de su vida privada. Ella hizo un espacio entre sus ajustados ensayos en ‘Reinas de show’ para confesar que tiene muchos planes a futuro, como el de convertirse en madre nuevamente.

Primero Jazmín se refirió a cómo se sienta ella de mamá, pues puede llegar a ser un trabajo muy demandante. La ‘Chinita’ reveló que ser madre es el mejor trabajo que pudiera pedir y confiesa que es muy cariñosa.

“(Ser mamá) Es mi mejor labor. Soy amorosa, responsable y protectora”, señaló Jazmín. Además, la ‘Chinita’ dijo que una de las cosas que más disfruta es pasar tiempo con su familia. “(Me gusta) Estar con mi familia y compartir tiempo de calidad con ellos”, comentó.

Sin embargo, Jazmín sorprendió a más de uno al revelar qué metas y objetivos personales están pendientes de cumplir. Y es que la ex de Gino Assereto reveló que tiene 3 objetivos en proceso, y uno de ellos es convertirse en madre.

“A corto plazo quiero ganar ‘Reinas del show’. A mediano plazo, terminar mi carrera porque he dejado de estudiar 10 años. Y a largo plazo tener otro bebé”, comentó Jazmín.

