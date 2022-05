Jazmín volvería a la conducción en televisión: “muy pronto”

Compartir Facebook

La popular ‘Chinita’ Jazmín Pinedo sorprendió a sus más fieles seguidores al anunciar que estaba pronto a presentar un nuevo proyecto, dejando entrever que regresaría a la televisión.

Como se sabe, la exchica reality mencionó que reiteradas ocasiones que estaba enfocada en culminar sus estudios de publicidad y por ello, dejó de lado el mundo televisivo, pues no tenía el tiempo suficiente para sostener todo.

Jazmín Pinedo compartió la promoción de un programa del que sería parte. De acuerdo al video, el espacio se llama ‘Domingo de bingo’ y sería de corte lotería.

“No subimos nada” , Jazmín afirmó que no publica nada con Gino para evitar especulaciones

Una de las ex parejitas recordadas de la farándula son Jazmín Pinedo y Gino Assereto han aclarado que dejaron de subir contenido juntos en sus redes cada vez que se veían para evitar que la gente piense que van a volver.

Como se sabe ambos tienen una hermosa hija por la que se desviven pues a pesar de ya no ser pareja siempre han demostrado la química como padres que comparten para el correcto desarrollo y crecimiento de su hija.

Hace poco se especuló que la popularmente conocida como ‘Chinita’ estaba iniciando un romance con el uruguayo Ignacio Baladán, sin embargo, la modelo aclaró que solo los une una bonita amistad e muchos años.

Es así que la modelo ha tratado de mantenerse fuera del ojo público con cualquier tipo de romance e invierte su tiempo en ella misma para poder seguir creciendo.

«Jazmín antes solíamos verte más con el papá de tu niña. ¿Qué pasó?», fue la pregunta. Por su parte, la influencer afirmó que ya no publicará nada con el papá de su hija. «Ya no subimos nada, cuando nos mostramos juntos o nos bromeamos parecen no entender que nos llevamos bien y especulan innecesariamente. Lo veo siempre», escribió.

