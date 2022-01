Jazmín y Brunella se confiesan tras pasar por EEG: “las peores competidoras”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La popular ‘Chinita’ Jazmín Pinedo y Brunella Horna conversaron largo y extenso en América Espectáculos; del amor, comentaron de Paolo y Jefferson Farfán, y de su época como chicas reality.

En la última edición de ‘América Espectáculos’, Jazmín dio el primer paso y confesó sobre ‘Esto es guerra’ que nunca fue la mejor, ni pudo sobresalir. Por su parte, Brunella Horna aseguró que sus temores pudieron más y nunca le permitieron desarrollarse bien.

“He sido la peor competidora del mundo. No soy mala deportista, soy miedosa”, dijo la empresaria. “Tenía pánico a las alturas. No es que no quiera, hay algo que no te deja”, agregó.

También puedes ver: Gian Piero Díaz se reencuentra con equipo de Combate para conducir en Willax

Por su parte, Jazmín Pinedo aseguró que sería la pereza la que no dejó que triunfe en EEG. «Yo no soy miedosa, pero soy vagasa, entonces me ponías a correr dos horas y ya, estaba llamando a la ambulancia», señaló.

Jazmín Pinedo podría regresar a la conducción de EEG: “Siempre es un placer volver”

Jazmín Pinedo regresó a la televisión a conducir la edición de espectáculos de medio día en América Televisión. Esto trajo a la memoria de muchos, el paso de la ‘chinita’ como conductora de EEG, y ella expresó su deseo de volver.

También te puede interesar: Rosángela Espinoza eliminó todas sus fotos de EEG de sus redes

En ‘Esto es Guerra’, Gian Piero Díaz anunció su retiro de la conducción del programa pues asegura que quiere pasar más tiempo con su familia. Y hasta la fecha, se desconoce si ya existe algún reemplazo para ‘Pipi’ y un nuevo líder para los combatientes.

Es por eso que le preguntaron a Jazmín Pinedo si ella estaría interesada en regresar a la conducción de ‘Esto es Guerra’. “Asu, me quede seca. Sí me gustaría”, dijo la ‘chinita’ tras escuchar la pregunta.

“No sé, Esto es guerra es un programa con mucho felling, he pasado por tantas cosas, siempre es un placer volver”, agregó. Cabe señalar que Johanna San Miguel, hasta el último programa de EEG, dejó entrever que su puesto en el ‘reality’ como conductora se mantiene firme.

De ser así, Jazmín podría conducir junto a ella, aunque, cabe recordar que hasta la fecha no se ha tenido a dos conductoras mujeres en el programa. Salvo la vez en la que llegó María Pía Copello y estuvo al lado de Johanna San Miguel, que no fue nada oficial.

Mira también: Yaco Eskenazi echa al ‘Gato’ Cuba: “Nos vemos en la parrilla”