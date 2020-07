Compartir Facebook

¡Sin roches! Modelo y chico reality tienen buena relación, y posan junto a su pequeña.

A través de su cuenta de Instagram, Jazmín Pinedo sorprendió a los cibernautas al compartir un video donde sale a lado de Gino Assereto y su hija Khaleesi. Cabe mencionar, que es la primera vez que la conductora de ‘Esto es guerra’ y el padre de su engreída se reúnen en público después del ampay de la modelo con su ex, el actor Jesús Neyra.

En las imágenes se puede ver a la pequeña Khalessi haciendo de Youtuber y presentó al popular ‘Tiburón’ como invitado, mientras que la ‘Chinita’ ayudaba a su hija en la conducción.

GRITA SOLTERÍA

Tras ser captada entrando al edificio donde vive su ex, Jazmín fue duramente critica porque muchos pensaban que iba a retomar su relación con Gino, pero ella utilizó sus redes sociales para aclarar que no hizo nada malo, ya que se encuentra soltera.

“No quiere saber de amores. Ya enterró sus emociones. Y en casa nadie la espera. Sola suelta y soltera”, se escuchó en el video donde sale bailando la presentadora.

PREOCUPÓ A FANS

Por su parte, Gino compartió reveló que viene sufriendo problemas emocionales y se le vio bastante desmejorado.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que no son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades”, se lee al inicio de la publicación.

¡AMPAY!

¡Enterró a Gino! La conductora Jazmín Pinedo fue captada por las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’ entrando al edificio donde vive su expareja, el actor Jesús Neyra. En las imágenes se puede ver a la ‘Chinita’ salir corriendo de su casa para dirigirse al domicilio de su ex.

