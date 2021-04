JB alista parodia sobre el escondite de Yahaira en intervención policial

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Tremendo! La intervención policial de Yahaira Plasencia por haber realizado una fiesta clandestina no iba a pasar desapercibido por ninguno, ya que la salsera había sido encontrada dentro de la maletera del carro.

Por lo que el actor cómico, Jorge Benavides, no dejó pasar la oportunidad para poder parodiar el controversial momento en que la cantante es hallada por los efectivos policiales. A través de redes sociales, el programa adelantó un poco del hilarante sketch que podrán disfrutar sus seguidores.

También te puede interesar: “Me pueden dañar”: Nicola Porcella expresó su mayor temor cuando se enamora

“Un pequeño adelanto de lo que verán este sábado. Ustedes lo pidieron y aquí lo tienen. ¡Los esperamos!”, se lee en la descripción del video.

En las imágenes, se observa a JB actuando como un oficial de la Policía junto a su ayudante, Martín Farfán tratando de encontrar a Yahaira Plasencia (Walter ‘Cachito’ Ramírez). Al abrir la cajuela del auto, se dan con la sorpresa que estaba la cantante ahí dentro.

También te puede interesar: Tía de Yahaira habría insultado a periodista por opinar sobre intervención

Lejos de preocuparse, la artista le pide a los efectivos policiales que por favor vuelvan a cerrar la maletera, ya que hacía mucho frio. Los agentes cerraron, pero rápidamente se dieron cuenta que se trataba de Yahaira.

En los comentarios, los seguidores del programa indicaron que no pueden esperar más para que se estrene el divertido sketch de Yahaira Plasencia. “No me la pierdo por nada”, “Lo bueno de no salir los sábados”, “Buena JB”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al cómico.

También te puede interesar: ‘Peluchín’ arremete contra Yahaira: “Cree que somos Farfán para creerle sus mentiras”