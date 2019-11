JB habría choteado a Carlos Álvarez en sketch de Teletón

Parece que la Teletón no solo dejó en evidencia la solidaridad de los peruanos, también las rencillas de algunas figuras de la televisión. Según una fuente allegada a diario Karibeña, el encuentro televisivo entre Jorge Benavides y Carlos Álvarez, dos grandes actores de la comicidad, estaba programado para que ambos presenten el sketch de ‘Las vecinas de la Molina’ para la Teletón, sin embargo quien habría desistido a este choque habría sido el líder del ‘Wasap de JB’, quien dijo que se iba de viaje.

“La producción de la Teletón había pedido a las producciones de Latina y ATV que JB y Carlos Álvarez, se unieran para que demuestren al público la solidaridad que existe e incentivar a la gente a donar para los niños de San Juan de Dios, pero dos semanas antes de la Teletón, se comunicó que Jorge ya no iba porque tenía que hacer un viaje. Para sorpresa de todos, Jorge apareció en un sketch junto a su elenco del ‘Wasap’”, dijo nuestro informante.

Pero no todo quedaría ahí pues -en conversaciones vía whatssap que nos llegó- al ver a Benavides en pantalla, la producción de ATV pidió una explicación a la producción de Latina, encontrando como respuesta: “Jorge realizó su viaje programado pero en horas de la tarde de ese día”.

“NO HABÍA ENCUENTRO PROGRAMADO”

Por su parte, Alfredo González, productor del ‘Wasap de JB’ dijo a diario Karibeña que no tenía conocimiento de ningún encuentro pactado entre Jorge y Carlos. “Yo no manejo esa información, no la he visto, no tengo conocimiento sobre ningún encuentro programado y negado por Jorge porque él estuvo abierto a apoyar (…) A nosotros nos tocó aparecer en pantalla a las diez de la mañana, Jorge estuvo haciendo la secuencia del casting de la tía Gloria y tuvimos la oportunidad de compartir con algunos humoristas de otros canales”. (V.Rondón)