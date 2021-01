JB se queda dormido en llamada con “Yuca”: “Cuando habla, no para”

Compartir Facebook

No soportó. El actor cómico, Jorge Benavides confesó que recibió una llamada inesperada de su colega, Enrique Espejo más conocido como “Yuca”, con quien ha trabajado muchos años en sus programas.

A través de redes sociales, “JB” mencionó que “Yuquita” le preguntó si tenía 5 minutos para poder conversar. Sin embargo, no se acordó que cuando el cómico empieza a hablar es difícil detenerlo porque se extiende demasiado.

“Ayer recibí una llamada, era “Yuquita” y me dijo: ¿Jorgito tienes 5 minutos? ¡Le dije que sí! Pero me había olvidado que el Yuca cuando habla no para”, mencionó Jorge Benavides al comienzo de la publicación.

Desafortunadamente, “JB” no pudo seguirle por mucho tiempo el hilo de la conversación y terminó quedándose dormido por la larga llamada que le hizo Enrique Espejo. Después de 40 minutos, Jorge no recordaba más.

“Ya no me acuerdo a qué hora se cortó la llamada porque a los 40 minutos me quede dormido”, indicó el cómico.

En la publicación, los seguidores preguntaron si podría ser que la llamada sea por una oferta laboral, pues muchos comentaron su deseo que “Yuquita” se una al elenco del “Wasap de JB” que se emitirá en canal 9.

