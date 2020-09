JB y Carlos Álvarez parodian a Richard Cisnero

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A mal tiempo buena cara y eso lo saben los imitadores Carlos Álvarez y Jorge Benavides, quienes tras la improvisada rueda de prensa de Richard Cisneros en la puerta del edificio donde vive, no tardaron en parodiar al músico a su propio estilo.

Te puede interesar: Pamela Franco y Christian Domínguez podrían estar a la espera de un hijo

“Les pido por favor que tomen su distancia porque soy una persona vulnerable, soy hipertenso, tengo uñero. Y si alzan la voz, no los voy atender”, se escucha decir a ‘Richi Swing’ en la parodia que se verá hoy en ‘El wasap de JB’ en Latina.

Entérate de más: Chabelita cumplirá un año de soltera y ahora quiere “un hombre con valores”

Por su parte, Carlos Álvarez hizo lo propio desde sus plataformas virtuales con su imitación de ‘Richard sin Swing’, quien jura que los ‘vizcarra audios’ no son una payasada. “He sido víctima de una celada, de una trampa. Pero yo sabía que me estaban grabando, esto es obra del congresista ‘Alacrón’ y del presidente del Congreso que sueña en ponerse la banda pero tiene que ponerse la banda gástrica”, dijo ‘Sin Swing’ que aseveró lo están usando para acabar con el presidente.

Mira también: Andrés Hurtado transmitirá su programa desde la clínica San Pablo

“Yo sé que todos saben que soy el peldaño, el escalón que todos pisan y pisan para llegar a ‘Martincito’, ¡perdón!, al señor presidente al cual no conozco, pero exijo que me responda el teléfono y me paguen el saldo. No se dan cuenta que estoy en la miseria total”, precisó y aseguró que Magaly Medina le hizo un carga montón porque nunca quiso cantar en su matrimonio con el notario, Alfredo Zambrano.

Además puedes leer: ¿Jefferson Farfán deja misterioso mensaje para Yahaira? | CAPTURAS