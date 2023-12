Jean Paul Santa María demandará a Angie Jibaja por fuertes acusaciones: «Tomaré medidas legales»

Jean Paul Santa María, el conocido cantante, no le gustó para nada lo que hizo su expareja Angie Jibaja. Resulta que Angie soltó una bomba en redes diciendo que él y su esposa Romina Gachoy planeaban ¡su muerte! Ante ello, Jean Paul anunció que la demandará. ¿Qué dijo? Te contamos.

¿Qué dijo Jean Paul Santa María?

Jean Paul no aguantó la bronca y soltó todo. A él no le parece que Angie Jibaja haga una acusación tan fuerte, pues le afecta no solo a él y su familia. «Es lamentable, lo peor que esto afecta directamente a mi familia y en especial a mis hijos, no lo voy a permitir», dijo.

Y bueno, ¿qué piensa hacer Jean Paul? Pues, ¡agárrense! conversó con un medio local y anunció que le va a poner una demanda a Angie. Según él, esto no es cosa de juego, «El que esta persona sea adicta y enferma y haya decidido hacer de su vida una desgracia y un calvario, no le da derecho de involucrarnos a nosotros en algo tan deplorable y menos a mis hijos, hasta cuándo», manifestó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jean Paul Santa Maria (@jeanpaulsantamaria_oficial)

Mira también: ¡Reconciliados! Jean Paul Santa María celebra nueva etapa con Romina Gachoy y le lanza picante comentario

Jean Paul habló claro y señaló que que Angie se pasó de la raya, sobrepasando cualquier límite. Además, contó que sus hijos le tienen miedo. Por último, Jean Paul Santa María anunció que tomará las medidas legales correspondientes contra Angie Jibaja.

«Esto es demasiado grave, no se puede tomar deportivamente, tomaré todas las medidas de protección para mis hijos, ellos le tiene pavor, considero que ella puede atentar contra sí misma y contra otros. También las medidas legales correspondientes, hasta las últimas consecuencias», expresó.

Jean Paul está indignado y Romina lo apoya

Jean Paul expresó su incomodidad e indignación por lo dicho por Angie Jibaja. Así, reflejó que se siente harto de esta situación. «Realmente estamos cansados de sus delirios y mentiras. Me tiene sin cuidado lo que haga con su vida, pero que no se meta con mis hijos, tampoco con mi esposa, que nos deje en paz ya», contó.

Por otro lado, recalcó que recurrirá a la ley para tener la custodia de sus hijos, de manera más rápida. «Yo apelo a la ley y a las autoridades para que me ayuden a agilizar de una vez por todas el proceso de tenencia. Esa persona no se merece tener ningún derecho sobre mis hijos, está enferma de la mente», afirmó.

Recordemos que Angie Jibaja acusó que Romina Gachoy y Jean quieren que muera. «Denuncia pública. Siempre han estado planeando nuestra muerte. Han llegado a un punto en el que puedo imaginar sus maquinaciones», escribió Angie Jibaja.

Mira también: “Espero que las autoridades se pronuncien”, Jean Paul Santa María opina tras el escándalo que protagonizó Angie Jibaja

«Si continúan con su maltrato psicológico y maldad, lo que siente mi corazón es aún más terrible. Algo le pasa a uno de mis ángeles, y directamente Romina y ese narcisista son los culpables», se pudo leer en la publicación de la modelo peruana, la cual minutos después fue retirada.

Y la esposa, Romina Gachoy, también habló: «Hay límites, puedo entender que es una persona enferma y drogadicta, pero eso no justifica sus disparates que afectan a mis hijos». ¡Qué fuerte, mi gente!

Bueno, ya saben, Jean Paul anunció que tomará medidas legales contra Angie Jibaja. No sabemos en qué va a terminar esto, pero aquí estamos para contarles todo. ¡Hasta la próxima!