«Reina de mi vida», Jean Paul Santa María saluda a Romina Gachoy por su cumpleaños con tiernas palabras

Jean Paul Santa María al parecer habría recuperado el amor de Romina Gachoy así lo dejó ver en la reciente publicación que le dedicó por su cumpleaños.

El cantante no dudó en llevar a la uruguaya a una cena romántica por un año más de vida y usuarios comentaron que la pareja se encuentra mejor que nunca y no deberían considerar una separación definitiva pues es evidente que aún existe el amor y la química entre la pareja.

Más enamorados que nunca

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy hace ya algunos meses anunciaron su separación temporal debido a que habían caído en la monotonía y la uruguaya confesó que había perdido ofertas laborales por preferir estar en casa con la familia y al lado de su esposo.

Tras hacerse pública esta noticia personajes del espectáculo e incluso cibernautas se lamentaron que la pareja haya tomado esta decisión pues se veía una relación estable y sólida a pesar de los problemas que han vivido a causa de los escándalos con Angie Jibaja.

Sin embargo al parecer el tiempo habría sido clave para que esta pareja retome su relación y esto habría quedado evidenciado en la reciente publicación del cantante en sus redes sociales.

«Feliz vuelta al sol reina, de mi vida, de mi alma, de mi ser, de mi mente de mi corazón, de mi sombra de mi todo te amo», escribió el artista.

Con este mensaje habrían dado por confirmado que ambos decidieron retomar su relación mejorar en los aspectos que estaban fallando como persona para que la relación logre ser exitosa.

Por otro lado usuarios no dudaron en comentar esta romántica publicación y desearles lo mejor a la feliz pareja.

«Qué alegría saber que siguen juntos», «Dios les bendiga para que siempre se conserven en unión familiar», «Un Feliz cumpleaños a una Gran Madre», escribieron.

Anuncia demanda

Jean Paul no aguantó la bronca y soltó todo. A él no le parece que Angie Jibaja haga una acusación tan fuerte, pues le afecta no solo a él y su familia. «Es lamentable, lo peor que esto afecta directamente a mi familia y en especial a mis hijos, no lo voy a permitir», dijo.

Y bueno, ¿qué piensa hacer Jean Paul? Pues, ¡agárrense! conversó con un medio local y anunció que le va a poner una demanda a Angie. Según él, esto no es cosa de juego, «El que esta persona sea adicta y enferma y haya decidido hacer de su vida una desgracia y un calvario, no le da derecho de involucrarnos a nosotros en algo tan deplorable y menos a mis hijos, hasta cuándo», manifestó.

Jean Paul habló claro y señaló que que Angie se pasó de la raya, sobrepasando cualquier límite. Además, contó que sus hijos le tienen miedo. Por último, Jean Paul Santa María anunció que tomará las medidas legales correspondientes contra Angie Jibaja.

«Esto es demasiado grave, no se puede tomar deportivamente, tomaré todas las medidas de protección para mis hijos, ellos le tiene pavor, considero que ella puede atentar contra sí misma y contra otros. También las medidas legales correspondientes, hasta las últimas consecuencias», expresó.