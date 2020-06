“Jefe de SUSALUD parece abogado de las clínicas”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

SUSALUD está en el ojo de la tormenta después que el superintendente, Carlos Acosta, afirmó que las clínicas no infringieron la norma si informaron a los usuarios sobre los cobros para las rápidas para descartar el COVID-19.

LES PERDONAN TODO

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), sostuvo que lo que está pasando en SUSALUD es lamentable.

“Ese argumento que utilizan es antiguo y ha servido siempre para exculpar a las empresas, si es que previamente brindaron información. Eso no exime a las clínicas. No basta con informar sino de ver el caso que se cobra por algo que el Estado hizo gratis”, aseguró.

“Los entes reguladores deben verificar que los precios establecidos sean los correctos. Hasta ahora ese señor ha actuado como abogado de las clínicas. Hay que poner en observación a este superintendente. Para ese cargo tiene que ser alguien más humano”, agregó.

“SON ABUSIVAS”

El congresista Aron Espinoza, uno de los que destapó el caso tras enfermarse de COVID-19, fue duro con SUSALUD.

“Yo me hice el hisopado en una clínica que me cobró 320 soles, pero a los días me llamaron del Instituto Nacional de Salud (INS) para darme mis resultados. Luego de ello, me enteré que a otras personas en los siguientes días estuvieron cobrando 840 soles. Eso es un abuso”, comentó.

“El señor Carlos Acosta, superintendente, no ha cumplido con su trabajo. Él tiene un asesor, José Luis Díaz Callirgos, que acaba de renunciar, pero también estuvo como asesor del director de la clínica San Pablo, Amador Vargas”, añadió.

NO HACEN NADA

Otro que se pronunció fue el vocero de la bancada Podemos Perú, Daniel Urresti. Cuestionó la labor de SUSALUD al advertir que en medio de una dramática situación de guerra contra el coronavirus no trabaja en favor de la población.

Afirmó que esta institución se desentendió de los cobros en las clínicas por las pruebas del COVID-19 que eran procesadas de manera gratuita por el Instituto Nacional de Salud.

En su opinión, el jefe de SUSALUD, durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, parecía abogado de las clínicas. «Decía que no podía hacer nada porque regía el libre mercado, ¿para qué crearon esa institución, si ni siquiera saben qué pueden hacer?”, se preguntó.

102 EN LA MIRA

Enterado de las críticas en su contra, el jefe de esa entidad, Carlos Acosta, se defendió e informó que 102 clínicas en el Perú son investigadas por presuntos cobros indebidos en la toma de pruebas moleculares de COVID-19.

“Da indignación y cólera ver que esto ocurre. Pero estamos en un estado de derecho y tenemos que caminar en el marco de lo que se nos permite. Se ha identificado dos tipos de faltas, una administrativa al cobrar por algo que estaba siendo financiado por el Estado. Son 102 clínicas que están bajo investigación desde el día 15 de mayo”, afirmó en Exitosa Tv.

OBLIGADAS A ATENDER

Explicó que las clínicas no pueden condicionar pagos para atender a una persona.

“Ellos están obligados a ver a un paciente. Los ciudadanos tienen que denunciarlos porque no se le puede negar la asistencia a ninguna persona, si alguien está cerca de una clínica puede ir por una emergencia y no le pueden negar la atención. Tenemos equipos de respuesta rápida para atender la denuncia de los ciudadanos”, precisó.

¿ATADOS DE MANOS?

El martes pasado cuando se presentó ante la comisión de Fiscalización del Congreso, Acosta se quejó de tener las manos atadas como institución.

“Nosotros como Superintendencia no podemos, no tenemos facultad reguladora y esto nos impide regular la actividad de los establecimientos de salud, lo cual es una función exclusiva del ente que es el Ministerio de Salud”, remarcó.

Exigen les claven multaza

La Asociación Privada “Defensoría del Vecino” que preside el abogado José Luis Noriega, pidió que, de comprobarse la denuncia formulada por la Contraloría General de la República, se debe multar con S/.2’150,000.00 (500UIT) a cada clínica privada que se habría favorecido económicamente al promover negocios indebidos con más de 30,000 pruebas gratuitas moleculares, de propiedad del Estado