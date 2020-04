Jefe del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque: “¡No tenemos gente para atender a pacientes!”

Compartir Facebook

En el norte la crisis es para llorar. Y una muestra de ello son las palabras desgarradoras del jefe del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque, doctor Rodolfo Cruz, quien denunció que en ese nosocomio tienen 60 camas libres con puntos de oxígeno pero que no pueden ser utilizadas por la falta de personal preparado para atender a los contagiados por COVID-19.

Rechazó las versiones que aseguran que los galenos no quieren atender a los pacientes.

“¡Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas! Por favor, por el amor de Dios, ¿por qué mentir? No tenemos gente, no tenemos gente, no tenemos gente”, afirmó un poco alterado.

“Tenemos 60 camas libres en el tercer piso, todas con puntos de oxígeno que no las podemos usar. No tenemos gente”, agregó.

SE DEFIENDE

Exhortó al ministro de Salud, Víctor Zamora, y a los medios de comunicación para que vayan al hospital y comprueben el problema por el que atraviesan en estos momentos.

Cómo será el vía crucis por el que están pasando que solo dos médicos deben atender a decenas de pacientes.

“Lo más cómodo es decir: ‘no quieren atender’. Por favor, qué infamia”, añadió.

EN PELIGRO

Cruz reveló que él sigue atendiendo pese a ser una persona con sobrepeso y antecedentes de problemas respiratorios, es decir pertenece al grupo vulnerable al coronavirus.

“Quien le habla, tiene 55 años, antecedente de un tumor en el pulmón y peso 119 kilos. Continúo atendiendo. No me importa, que Dios me cuide. No me importa, que Dios me perdone, lo que pase con mi vida”, manifestó.

(RECUADRO)

MORTUORIO ESTÁ

REPLETO DE CADÁVERES

Más de 40 cadáveres aún permanecen en el mortuorio del Hospital Regional de Lambayeque, sin que se sepa cuándo serán cremados o inhumados. Un trabajador de ese nosocomio mostró esta cruda realidad por la lentitud con que las autoridades están enfrentando el problema. En tanto, la Dirección Ejecutiva de la referida institución señaló que esa acumulación se debe a que “los cementerios locales han rebalsado su capacidad de atención”.

EL DATO

Un grupo de enfermeras del servicio de emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud protestaron porque están en riesgo de contraer el coronavirus por falta de implementos de seguridad.