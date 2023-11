Jefferson Farfán advierte a Magaly Medina: «La madre es sagrada, se vienen más finales»

La polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina no baja de intensidad. El exfutbolista, tras ganar un round legal, lanzó un mensaje fuerte recordando el episodio donde la ‘Urraca’ tildó de ‘alcahueta’ a su madre, Doña Charo Guadalupe. ¡Y parece que esto recién empieza!

Jefferson Farfán responde a Magaly por historias

Magaly, en su show, sacó los trapitos al sol: «Este caso de la mamá es porque se sintió ofendida porque le dijimos la palabra alcahueta. Si ella recibe los muebles de la novia de tu hijo, entonces estás aceptando que existe algo». Según ella, todo gira en torno a un porcelanato y a que Doña Charo recibió regalos de la ex de su hijo.

Después del discurso del abogado de mi tía, Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, se parte y se dobla de la risa!

¿Y los chats?#MagalyTvLaFirme pic.twitter.com/Awpgv4WYtu — Pajita (@MeDicenPajita) November 21, 2023

Jefferson no se quedó callado y, en Instagram, señaló que se vienen más juicios por ganar contra Magaly. Además, resaltó que la figura de una madre es intachable.

Mira también: Magaly Medina reta a Jefferson Farfán a mostrar chats con productor: “Saca todo lo que quieras”

«La madre es sagrada… Temblando ando. Pipipi. Vamos con todo, se vienen más finales. Te amo madre». Parece que la cosa se pone interesante, ¡y promete más noticias!

Magaly Medina denuncia irregularidades

La batalla legal no se queda atrás. Magaly denuncia irregularidades y Farfán responde con más amenazas de juicio. ¡La telenovela está que arde! El abogado de Medina, Iván Paredes, se quejó: «Es ilegal, irregular, ilícito… No sé por qué tanto apuro». Parece que la pelea en los tribunales también está a tope.

La fecha clave está a la vuelta de la esquina. La sentencia por difamación contra la madre de Farfán se espera para el 22 de noviembre. El abogado de Magaly dice que presentaron pruebas, pero el juez fijó fecha sin revisar todo. ¡Y así va la cuestión!

Mira también: Jossmery Toledo se amaneció en depa que Olenka Mejía afirmó pasar la noche con Jefferson Farfán

En ese sentido, Magaly Medina cuestionó que la justicia peruana quiera resolver rápidamente el proceso con Jefferson Farfán.

«¿Por qué tanta prisa? Si nos piden pruebas, las presentamos, y dicen “no, mejor no nos gana el tiempo y sentenciamos” y no importa perjudicar a una de las partes (…) Es ilegal esta actuación del magistrado porque él mismo nos notifica para presentar los videos, nadie le dijo (…) Y ahora nos niega, no sé por qué tanto apuro», dijo la conductora.

El episodio más reciente en la disputa Farfán-Magaly mantiene a todos pegados al asiento. El exfutbolista y la ‘Urraca’ siguen protagonizando un duelo que parece no tener fin. ¡La farándula peruana está que arde!