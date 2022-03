Jefferson Farfán dejó emotivo saludo para su mamá: “Eres ejemplo de amor puro”

Compartir Facebook

La ‘Foquita’ utilizó sus redes sociales para saludar a su madre por el Día Internacional de la Mujer, con un emotivo mensaje.

Jefferson Farfán se ha mostrado más que orgulloso de su madre en múltiples ocasiones y así lo comparte en redes sociales. La ‘Foquita’ decidió está vez utilizar sus historias de Instagram para escribirle un sentido mensaje a su madre.

El futbolista compartió una imagen en la que está su madre disfrutando de las festividades de fin de año muy sonriente. Para acompañar la imagen, le puso un mensaje en el que detallaba con mucho cariño todos los aspectos positivos de su mamá.

“(Feliz día) Para el amor de mi vida que es el ejemplo de lo que realmente significa la palabra “mujer” para mí”, inició escribiendo.

Asimismo expresó que ella es su máximo ejemplo para muchos temas personales y reveló que ha aprendido mucho de su mamá. “Ejemplo de amor puro, de lucha, perseverancia y solidaridad. Feliz día de la mujer Charo. Te amo mamá”, finalizó.

Cabe señalar que Farfán siempre se ha mostrado agradecido con su madre por todo el esfuerzo que ha hecho por él desde pequeño. Y esta vez no fue la excepción con un mensaje que llenó de emoción a más de uno.

Hoy en día, todos somos testigos de la buena relación de padres que conserva Jefferson Farfán y Melissa Klug, sin embargo, no siempre fue así, pues cuando recién terminaron, todo fue el mismo calvario.

“Cuando me separé, es un tiempo en el que necesitaba apoyo profesional por muchos años, luego entendí que la vida continua, no se ha muerto nadie, nadie se ha muerto por amor. Yo le abro las puertas al amor y se me equivoco, me vuelo a enamorar, no le cierro las puertas al amor”, reveló Melissa Klug.

“Hoy en día estoy feliz y contenta, estoy como retrocediendo”, agregó la madre de cinco hijos sobre su relación con Jesús Barco, de quien se separó por algunos días tras una pelea, sin embargo, hoy viven su romance y sigue en pie sus planes de boda.

