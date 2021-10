Jefferson Farfán: Denuncian que distribuidora de su película tiene deuda de más de 1 millón de soles

Compartir Facebook

El nombre de la ‘Foquita’ está envuelto en un escándalo porque no se habría entregado el dinero recaudado en cines, tras estreno de la película.

La película que narra la vida de Jefferson Farfán y todo su éxito futbolístico, titulada ‘El 10 de la calle’, se estrenó en el año 2020. Su estreno en las salas de cine fue todo un éxito en taquilla y el dinero recaudado lo recibe la empresa distribuidora de la película, New Century Films S.A.C.

Sin embargo, según informó a través de un comunicado la empresa LFante Films, responsable de la producción de la película, la empresa distribuidora no les ha entregado ese dinero. Y es que ambas empresas formaron un contrato en el que New Century Films S.A.C., como empresa distribuidora, solo iba a colocar la película en cines a nivel nacional y cobrar de forma semanal lo que cobren las cadenas de cine como taquilla, para entregarlo a la productora.

El problema radica en que la empresa distribuidora no estaría cumpliendo con la entrega de más de 1 millón 800 mil soles que recaudó ‘El 10 de la calle’ en todos los cines. Este sería solo un monto restante de la recaudación total de la película que protagoniza Jefferson Farfán.

“El principal argumento del distribuidor para retrasar la entrega de lo recaudado ha sido que, producto de la pandemia por COVID 19, no ha recibido la totalidad de pagos por la exhibición de la película, haciendo responsable de esta falta a exhibidores. A la fecha, se mantiene como pendiente de pago aproximadamente Un Millón Ochocientos Mil Soles”, dice el comunicado.

Denuncia

Tras esta situación, este año New Century Films S.A.C. habría anunciado su disolución, lo que para LFante significaría que han utilizado el dinero que no entregaron para su propia empresa y solo buscan dejar la deuda sin efecto. LFante Films ya interpuso las denuncias en contra de New Century y de su representante.

