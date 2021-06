Jefferson Farfán emocionado por sorpresa de sus hijos en el ‘Día del padre’: «Eres un súper papá»

Compartir Facebook

El crack de la selección peruana, Jefferson Farfán, no aguantó la emoción tras recibir una sorpresa de sus menores hijos y compartió el obsequio en sus redes sociales.

Pese a no pasar por un buen momento futbolístico debido a una lesión que lo alejó de las canchas y por consiguiente no ser convocado a la Copa América 2021, Jefferson Farfán no puede negar que vive el mejor tiempo en materia de lo personal y familiar.

Ya establecido en Perú y jugando por Alianza Lima, el delantero aprovecha sus tiempos libres y de descanso para ver a sus hijos que tanto ama y sorprenderlos con algún regalito. En esta oportunidad, las cosas fueron al revés y los pequeños engrieron a papá con un sorpresivo obsequio.

Adriano y Jeremy decidieron sorprender a papá acompañado de unas emotivas palabras. “Jefferson Farfán, Happy dad’s day (feliz día papá) ¡Eres súper papá! Te amamos Adriano y Jeremy”, se lee en la tarjeta.

‘La Chama’ hace revelación sobre Jefferson Farfán: “Me invitó a su búnker”

Alexandra se presentó en el programa de televisión, Magaly TV La firme, para contar sus innumerables experiencias de ‘primera mano’ con los futbolistas.

Esta vez habló de Jefferson Farfán, y dijo que el futbolista la había invitado a su búnker. La famosa discoteca privada en la casa de Jefferson. “Me invitó a su búnker, estuve allí, conociendo. Estuvo cool. Era una súper discoteca”, dijo.

La conductora del programa ‘Magaly Medina’, se mostró un poco sorprendida por las revelaciones de ‘la chama’, y le preguntó por el año en el que ella había ido, para saber si coincidía con alguna relación del futbolista.

Sin embargo, la modelo aseguró que en ese tiempo, el 10 de la selección, no tenía una relación ni con Melissa Klug, ni con Yahaira Plascencia.

“Fue como en el 2016, por ahí. Ya se habían separado (Melissa Klug y Jefferson Farfán). Luego conoció a la ‘Yaha’. La ‘Yaha’ le meneó las caderas y el totó”, comentó entre risas.

