Jefferson Farfán habría pagado más de 80 mil dólares para que graben sus vacaciones

La ‘Foquita’ está tirando la casa por la ventana en Miami y habría destinado algunos de sus millones al video de sus vacaciones.

Jefferson Farfán está aprovechando al máximo sus vacaciones en ‘gringolandia’ y los lujos no han sido ajenos a su viaje. El futbolista se lanzó como youtuber hace algunos meses atrás, y ahora, quiso subir contenido sobre sus vacaciones en Miami.

Como era de esperarse, la ‘Foquita’ buscó al productor más reconocido de Estados Unidos, para que se pueda encargar de hacer un video sobre todo su recorrido en Miami. El productor, Rubén Vagalume, es peruano y conocido por trabajar con artistas urbanos de la talla de Farruko, Pitbull y Sebastián Yatra.

Según Magaly Medina, Jefferson Farfán habría gastado más de 80 mil dólares para pagarle al productor. Pues Farfán estuvo frente a la cámara durante todo su viaje, y el seguimiento, los equipos y todo el personal, tienen costos altos.

‘El 10 de la calle’ ha subido a redes sociales dos avances de lo que fue su paso por Miami, asegurando que pronto subirá todo el contenido a Youtube. “Les comparto un avance de lo que vienen siendo mis vacaciones este año, fue un año muy duro pero gratificante, recordarles que nunca dejen de luchar por sus sueños. Pronto el video completo en mi canal de YouTube, suscríbanse”, escribió la ‘Foquita’ junto a los clips.

“Jefferson se alucina Cristiano Ronaldo”

La popular ‘urraca’ no se quedó callada y criticó el estilo de vida que está mostrando tener la ‘Foquita’. Y es que el dinero que ha gastado para producir su video, y aparte en el viaje, ha sido una fuerte suma.

“Jefferson se alucina Cristiano Ronaldo. Él quiere ser un influencer de estilo de vida, no es la primera vez que el luce las cosas que tiene y quiere lucir como un jugador exitoso de fútbol ganador, como los grandes, pero no lo es. Él se quiere vender como una estrella de la música pop o del reggaeton, pero no lo es. Se ha gastado buena plata contratando al videasta de Pitbull o de Sebastián Yatra”, señaló.

