Jefferson Farfán querría comprar lujosa casa de playa de S/. 4 millones

La ‘Foquita’ estaría pensando aumentar su número de propiedades con una lujosa casa de playa ubicada en el balneario El Misterio.

Jefferson Farfán tiene una gran fortuna y gran parte de eso lo ha podido gastar dándose algunos lujos, como comprar propiedades. Entre ellas está su famoso ‘búnker’, pero parece que quiere aumentar sus propiedades y cambiar de aires, por lo que estaría en busca de una casa de playa.

El programa ‘En Boca de Todos’ puso en evidencia esta información asegurando que Jefferson Farfán ya habría buscado una propiedad en el sur de Lima. La lujosa casa de playa que está en la mira tendría cinco habitaciones, 8 estacionamientos, gimnasio, una gran piscina con vista panorámica y hasta una sala de cine.

La lujosa propiedad está ubicada en Asia, específicamente en el balneario El Misterio y su valor estaría bordeando, nada más y nada menos que los S/. 4 millones. De adquirirlo, el inmueble sería una de las propiedades más costosas de la ‘Foquita’.

Cabe señalar que actualmente, la ‘Foquita’ está siendo vinculado sentimentalmente con la ex cuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía. ¿Estará buscando la casa de playa para irse con ella de fin de semana?

Para no creerlo. El último martes, el programa ‘Amor y fuego’, lanzó un informe en el que expuso algunas coincidencias entre la Jefferson Farfán y la excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía.

Según las imágenes mostradas, ambos estuvieron en la misma habitación, en el mismo ascensor y hasta en la misma casa, pero cada uno por su lado, sin exponerse juntos. “Oh coincidencias! La excuñada de Yahaira Plasencia y la ‘foquita’ Farfán ¿son más que amigos?”, dice la voz en off del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Por si fuera poco, el programa de espectáculos compartió unos videos donde el auto del ‘10 de la calle’ estaría llegando a la vivienda de Olenka. Según contó ‘Peluchín’ en su programa, una fuerte confiable les afirmó que Jefferson y Olenka sí van al mismo edificio y piso, donde hay un dúplex.

“Rodrigo no reveles mi identidad, sí tengo entendido que van al piso 17 de ese edificio que está en Armendáriz”, indicó el conductor. Ante ello, Gigi Mitre se mostró muy sorprendida. “¡Increíble! Está pareja si no me la esperaba (…) Es el mismo (piso), pero no importa después de la foto que hemos visto, la misma mesa, el mismo piso, el mismo marco ahí está”, expresó Farfán.

