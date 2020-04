Jefferson Farfán sostuvo una entretenida charla por Instagram con Paolo Guerrero

Compartir Facebook

En una entretenida conversación por Instagram, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero recordaron varios pasajes de su etapa futbolística y la sensación que tienen cuando asisten a los partidos de Alianza Lima.

«Me inicié en Municipal, pero después fui a Alianza y el sentimiento es increíble. Cada vez que voy a Matute, me dan ganas de entrar a la cancha. El estadio siempre está casi lleno», expresó Farfán.

Por esa razón, el ‘Depredador’ explicó que el elenco íntimo te genera «mucha emoción» y llenó de elogios al aliento de los hinchas.

HINCHAS DE WALDIR

Por otro lado, ambos jugadores demostraron su admiración por Waldir Sáenz. “De verdad, yo era bastante hincha de Waldir. Todo el mundo quería ser como Waldir. Era una gran figura (de Alianza Lima)”, aseguró Farfán. Por su parte, Guerrero comentó: “Oye, los goles que metía mi tío Waldir… ¡asu!

Precisamente recordando a Waldir Sáenz, la ‘Foquita’ volvió a mencionar la historia del día en que le lavó el carro al exdelantero y no recibió ninguna moneda de propina. “Le lavé su carro, muriéndome de frío, y no me dio ni un sol”, relató.

Segundos después, el futbolista del Lokomotiv bromeó con el tema y lanzó una promesa a Paolo Guerrero, entre risas. “Déjalo nomás, cuando deje de jugar, de ahí lo voy a mandar a que lave mi carro”, dijo.