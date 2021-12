Jefferson Farfán y su admiración por Lapadula: “es la persona que todo mundo quiere”

Compartir Facebook

El delantero nacional Jefferson Farfán habló largo y tendido con ‘Domingo al Día’ y se refirió a diversos temas luego de su título con Alianza Lima en la Liga 1 Betsson 2021.

En un momento del conversatorio, la popular ‘Foquita’ habló sobre Gianluca Lapadula, a quien calificó de buen ser humano, además de lo futbolista que ha demostrado ser.

“Increíble. Ha aportado mucho a la selección. Lo que se rescata de él es el gran ser humano que es. Una persona admirable, una persona noble, una persona cariñosa, una personas que muy poco se ve y la verdad en el grupo es la persona que todo mundo quiere”, dijo Jefferson Farfán.

Asimismo, el 10 de la calle reveló cómo sintió levantar la copa con el equipo de sus amores, teniendo en cuenta que fue uno de sus sueños.

“Pasó por mi cabeza muchas cosas, obviamente era duro, algo que volvía a pasar, pero yo muy difícil que recaiga. Soy una persona muy fuerte mentalmente. Tenía un deber con Alianza, no podía irme así, con mi madre. Tuve apoyo de la selección y eso hizo que me recupere más rápido y volver a jugar”, sentenció.

¿Ricardo Gareca se quedará como director técnico de la selección?

El ‘Tigre’ dijo que trabaja muy cómodo en la ‘Blanquirroja’, por lo que lo único que lo haría desistir de seguir en la selección, sería una propuesta real de parte de la selección argentina. “La única opción de no renovar con Perú es tener una posibilidad concreta en la Selección Argentina. La verdad es que me siento muy cómodo en Perú. Siempre tuve respaldos en los momentos más complicados”, señaló.

“Cuando no ganaba, los dirigentes me respaldaban. (Juan Carlos) Oblitas me respaldó siempre. Estamos súper agradecidos con Perú. Para un Cuerpo Técnico es importante el respaldo. Estábamos anteúltimos hasta hace pocas fechas en las Clasificatorias. Ahora más o menos nos enganchamos, pero siempre fueron importantes esas muestras de apoyo”, agregó.

