Jefferson Farfán y Yaco Eskenazi sorprenden a niños con regalos de navidad

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Jefferson Farfán y Yaco Eskenazi sorprendieron al llevar regalos a docenas de niños por Fiestas Navideñas.

Debido a la pandemia, miles de familias peruanas se vieron afectadas económicamente y por consiguiente no podrán pasar una mágica navidad, pero Jefferson y Yaco llegaron para brindarles un poco de alegría.

También puedes ver: Asistenta de Rafael Fernández es su expareja y fue invitada a la boda con Karla

“Hoy me obsequiaron algo único. Ver a los niños sonreír. Gracias a los que hicieron posible este día tan especial. Que los problemas no sean una excusa para hacer lo que te propones, no bajemos la guardia y sigamos regalando sonrisas!”, dijo el futbolista en una publicación de Instagram.

MIRA TAMBIÉN: Hombre descubre infidelidad durante baby shower: “no puedo tener hijos”