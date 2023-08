«Tan lindo que es», Jely Reategui responde tras críticas por mostrar los pezones en redes

La actriz peruana Jely Reategui viene siendo blanco de críticas tras haber publicado una reciente fotografía donde se le puede notar ambos pezones.

La cantante lejos de avergonzarse se mostró orgullosa de poder expresarse y ser libre de la manera que ella mejor lo decida, sin embargo, no faltaron los comentarios negativos.

Rechaza críticas

Jely Reategui ha usado sus redes sociales para responder a todos los ‘haters’ tras subir una imagen de la celebración de los 15 años de Tondero.

En la instantánea se le puede ver luciendo un escotado vestido negro con transparencias en la parte de arriba dejando al descubierto sus pezones.

La actriz se lucía radiante y alegre de poder festejar junto a sus colegas 15 años de la productora de películas, de lado dejó los comentarios sobre su cuerpo hasta que se hicieron cada vez más intensos.

«He recibido tantísimos mensajes de buena onda y otros no tanto. Y de esos otros “no tanto” mucha basura (por interno)», dijo inicialmente Jely.

Además, aclaró que la censura del pezó siempre le ha generado rechazo por parte de la sociedad pues siente que la privan de su libertad.

«Tan lindo que es, de cualquier tamaño, color, forma. Tienen mucha belleza», dijo Jely sobre los pezones.

Para finalizar, la actriz tiene la esperanza de que algún día las mujeres puedan mostrar sus pezones sin ninguna crítica que amenace su libertad de expresión.

«Ojalá algún día podamos cantar “somos libres”, y no me refiero al himno nacional», me refiero al nuevo sencillo de alguna banda de post punk cuyo nombre no revelaré», finalizó Reategui.

¿Qué le dijeron a Jely?

Diversos comentarios inundaron la publicación de la actriz cuestionando su sentido de libertad, pues para algunos mostrar los pexzones no sería de buen gusto.

«Entonces para que una mujer sea libre tiene que mostrás las te…as», «Entonces eso significa que un hombre también puede salir mostrando su 🍆», fueron algunos de los comentarios de cibernautas.

Pese a que fueron más los comentarios positivos, Jely no se dejó amilanar por las palabras en su contra y demostró que sigue siendo una hermosa mujer que disfruta y admira su cuerpo.

Personajes conocidos del medio no dudaron en comentar la valentía de la actriz y aplaudir su publicación.

«Bella y libre como siempre», dijo Gianmarco, además Bruno Ascenzo la catalogó de «Hermosa», Magdyel Ugáz también se animó a comentar y colocó los emojis de una bomba resaltando su belleza.