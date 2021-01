Jessica Newton bota a Anyella Grados tras difusión de videos

Compartir Facebook

No aprendió la lección. Jessica Newton anunció la expulsión de Anyella Grados del Miss Perú tras la difusión de videos donde aparece bailando perreo en estado de ebriedad.

Esta no es la primera vez que la joven reina de belleza protagoniza un caso similar, en 2019 perdió su corona por imágenes similares filtradas en redes sociales.

Mediante sus historias de Instagram, Newton comunicó la noticia y afirmó que, pese a estar de vacaciones, sigue al pendiente de la organización. “Un error es para aprender y no para repetir. Todas las reinas de la organización deberán mantener las mismas normas de conducta y el compromiso para competir en óptimas condiciones, de lo contrario deberán dar un paso al costado”, señaló.

“¿Quién grabó esta vez? No lo sé, no es ni siquiera relevante, pero no es la conducta que espero para una de mis reinas, ni el ejemplo que debes dar. Con mucha pena hemos decidido retirar a la señorita Anyella Grados de nuestra organización. Una lástima”, sentenció Jessica tras publicar las imágenes en cuestión.

