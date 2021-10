Jessica Newton confiesa que se contagió del virus: “No se confíen, vacúnense”

Compartir Facebook

¡Mucha fuerza! La empresaria anunció en su red social que se contagió del virus y contó más detalles sobre su estado de salud.

Jessica Newton, la organizadora del concurso de belleza ‘Miss Perú’ confesó que contrajo el virus a través de su cuenta de Instagram donde compartió una foto mostrando su nivel de oxigenación.

“Todo en esta vida hay que tomarlo con alegría, cómo reaccionamos frente a lo que nos sucede hace la diferencia”, contó en una de sus historias.

Indicó que debe estar en descanso médico para poder recuperarse: “Voy a tener que descansar en casa por los próximos días hasta que esté mejor”.

Aprovechó en agradecer a todos los que se preocuparon por su salud y pidió que no bajen la guardia ante esta pandemia: “Querías decirles a quienes no se han vacunado todavía, que lo hagan. Vacúnense. Me imagino que estos síntomas, si yo no tuviese las dos vacunas, serían peor”, aseveró.

“No se confíen de las pruebas rápidas. Yo he tenido una prueba antes de venir de Utah, he tenido una segunda prueba llegando a Lima, y recién en la tercera prueba molecular me ha salido positivo”, aseguró.

“MUY FELIZ CON SU NIETO”

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, contó estar emocionada con la llegada de su primer nieto, fruto de la relación de su hija Cassandra Sánchez LaMadrid y el popular cantante de cumbia Deyvis Orosco. Incluso, afirmó que no le molesta que le digan “abuela”.

“Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada, es una alegría distinta. Cassandra ha llevado un embarazo muy feliz. Yo siempre digo no he perdido una hija, he ganado un hijo con Deyvis. El paso de ser mamá a abuela es algo totalmente distinto, ya no me toca corregir sino disfrutar y engreír. No tengo problema con mi edad, tengo 55 años y a mi edad he alcanzado las metas de mi vida, esta nueva etapa la espero con ilusión”, declaró.

