«Ella está interesada en el cine y conducción», Jessica Newton confirma que Luciana no será parte del Miss Péru

Jessica Newton no fue ajena al futuro de Luciana Fuster luego de haber retornado al Perú tras haber ganado el certamen de belleza del Miss Grand International.

Es así que la empresaria de modas reveló cuáles son los objetivos de la modelo quién al parecer no seguiría en el camino de la belleza y el modelaje si no estaría apuntando a la conducción y al cine.

Nuevos horizontes

Jessica Newton reveló que está muy orgullosa de Luciana Fuster por haber logrado lo que viene construyendo hasta el momento además confesó que cuando termine sus pendientes como reina de belleza se enfocará en su carrera artística.

Además, se mostró alegre por el cariño que ha recibido de todos los peruanos cuándo volvió al Perú pues fueron grandes y pequeños quienes le pidieron una fotografía o saludos.

“Estoy más que agradecida con todo el cariño que vi para Luciana en el aeropuerto, qué bonito, tanta gente emocionada, orgullosa y toma el triunfo como algo propio”, dijo para un diario local.

Asimismo, la empresaria recalcó que Luciana no está enfocada al 100% en ser una reina de belleza, sino que tiene otros planes para su futuro.

“Ella no es que tenga en su cabeza convertirse en una reina de belleza permanente, pues disfrutará estos dos años con el Miss Grand, pero ella está interesada en la televisión, en el cine, quiere seguir en su carrera”, agregó.

Finalmente, Jessica aseguró que Luciana Fuster quiere enfocarse en lo que involucra el cine o la conducción mejorando sus habilidades sociales en pantalla.

“A ella le gustaría enfocarse en su carrera, tal vez incursionar en la animación, experimentar en el cine, actuación, conducción. Es una niña que lo hace bien y logra conectarse con la gente de una manera muy bonita”, expresó.

Patricio no irá a Tailandia con Luciana

Luego de que Luciana Fuster regresó al Perú para celebrar Fiestas con su familia y su novio, tendrá que volver a Tailandia para cumplir sus responsabilidades como Miss Grand International 2023. En una entrevista reciente, el chico reality dejó claro que no va a tomar el avión hacia Tailandia para encontrarse con su Luciana, cuando ella se vaya.

Patricio nos contó:«Ya hemos hablado del tema de acompañarla, pero ella no está libre como algunos piensan. Allá está trabajando mucho, incluso más que aquí, desde la mañana hasta la noche. Entonces, ir a acompañarla a veces significa no verla durante algunos días».

Entonces, no habrá vuelo romántico a Tailandia, pero el amor a distancia estará más fuerte que nunca. La tecnología será su aliada, ya que se verán por videollamadas.

«Hablamos todos los días, el tema del horario no me incomoda ni a mí ni a ella, son 12 horas, es más cuadradito todo. Además, yo me acuesto un poco tarde y podemos tener una conversación fluida, el tiempo pasa muy rápido también. Igual la extrañaré mucho», confesó Patricio Parodi.