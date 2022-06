Jessica Newton: “El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio”

Compartir Facebook

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, se pronunció vía redes sociales luego de ser acusada por Yely Rivera, Miss Perú 2021, de abandonarla tras su coronación.

Cabe decir que la exreina de belleza hizo su queja pública mediante Magaly TV La Firme. Rivera señaló que tuvo que costear su bolsa de viaje sola y la organización ni siquiera le pagó las clases de inglés. Esto, evidentemente provocó el cuestionamiento de Magaly Medina.

En esa línea, la ‘Reina Madre’ utilizó sus redes sociales para mandar tremendo misil que estaría direccionado para Yely Rivera o Magaly Medina.

“El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio”, dijo Jessica Newton.

Yely Rivera revela que Jessica Newton no la apoyó cuando fue Miss Perú: “decepcionada”

La exreina de belleza Yely Rivera, ganadora del Miss Perú 2021, conversó con Magaly TV La Firme y “desnudó” a la organización asegurando que Jessica Newton y la organización del Miss Perú no la apoyaron en su año de participación.

La modelo dejó boquiabierto a propios y extraños al revelar que hasta tuvo que pagarse sola sus clases de inglés para perfeccionar el idioma y representar a Perú de la mejor forma en el extranjero. Además, acotó que Caze Sánchez, hija de ‘La Newton’ es representante de Janick Maceta.

“Me sentí decepcionada de la forma cómo trabaja la organización. Si la organización o directamente Jessica (Newton) tiene un problema personal conmigo hubiera sido bueno que me lo digan”, dijo Yely Rivera en un comienzo.

“Hubo un contrato que yo nunca quise firmar con la organización porque no me pareció justo las cláusulas. El contrato era como representación artística y no como Miss Perú”, agregó.

Asimismo, Yely Rivera recordó que durante la coronación del Miss Perú 2022, donde Alessia Rovegno ganó la corona, Jessica Newton le habría faltado el respeto.

