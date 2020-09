Compartir Facebook

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, salió en defensa de la continuidad del concurso de belleza, pues cree que resulta beneficioso para la mujer peruana, debido a que las empodera y les da confianza.

“En pleno siglo XXI las mujeres seguimos soñando, no hay necesidad de renunciar a la belleza para tener igualdad. Creo que el Miss Perú encierra una plataforma en la que la mujer se empodera, se siente más segura y además se descubre, porque hay muchas chicas que logran encontrar una fortaleza que no habían visto antes dentro del concurso”, declaró Newton en una entrevista a un medio local.

Además, confesó que muchas mujeres le escriben a sus redes sociales, contándole sus casos de violencia de género y problemas que comunes que tienen. La empresaria reveló que siempre trata de aconsejar a todas diciéndoles que ponga su felicidad por delante de todo.

“Me motiva la cantidad de mujeres que me escriben contándome su vida, es impresionante. Me cuentan que sufren acoso, violencia familiar, infidelidad y que por temor al qué dirán siguen teniendo una relación que ya acabó hace mucho tiempo y que solo les genera dolor. Me atrevo a aconsejar para que la gente se dé cuenta de que nada es perfecto. Siempre les estoy aconsejando que pongan su felicidad y tranquilidad por encima del qué dirán”, finalizó Newton.

El concurso de belleza, Miss Perú, según confirmó Jessica Newton hace unas semanas, se realizará de una inusual forma, debido a la pandemia. El nuevo formato adaptado será virtual y así se continuará con lo planeado.

