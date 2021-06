Jessica Newton le ‘baja el dedo’ a representante por ir a reunión social

Compartir Facebook

No va más. La directora del Miss Perú, Jessica Newton, le quitó la corona a la representante peruana en el Miss Grand International, Maricielo Gamarra, ya que fue captada en una reunión social en plena pandemia de la COVID-19.

A través de redes sociales, Jessica Newton informó de la decisión que tomaron, tras la publicación de las imágenes de Maricielo Gamarra. La directora del Miss Perú dejó en claro que ella no merece llevar la corona, pues no es un ejemplo nacional.

“Si una mujer de 25 años no sabe qué está bien o mal y no ha escuchado que las normas de la organización y del país es que las reuniones sociales están prohibidas, esa mujer no merece ser un ejemplo nacional. Así que, con mucha pena, ella entregará su corona en los próximos días”, mencionó Jessica Newton.

Incluso, debido a la falta que incurrió Maricielo Gamarra y porque estuvo en contacto con los colaboradores del certamen, todos debieron pasar pruebas de descarte para que se sientan más tranquilos.

Como se recuerda, se viralizaron las imágenes donde la representante peruana en el Miss Grand International, Maricielo Gamarra, estaba en un bar celebrando con sus amigos. A pesar que se disculpó, la decisión de Jessica Newton es definitiva.

