Jessica Newton minimiza comentarios de Magaly sobre el Miss Grand: “El que critica es porque algo le pica”

Jessica Newton se encuentra celebrando el triunfo para Perú de Luciana Fuster, la nueva Miss Grand International 2023. En medio de este reconocimiento, diversos personajes de la farándula peruana expresaron su opinión. Una de ellas fue la conductora Magaly Medina, quien minimizó el logro de Fuster en su programa del 25 de octubre.

Por ello, Jessica Newton se pronunció al respecto minimizando las críticas en su contra y destacó estar feliz lejos de personas tóxicas.

¿Qué dijo Jessica Newton?

Jessica Newton, la jefa del Miss Perú, no le teme a las críticas de Magaly Medina. En una charla con un medio local, Jessica dejó claro que no le da ni pizca de importancia a los comentarios negativos. Contó que su vida ha mejorado desde que se alejó de personas negativas.

«Hace tiempo (que no quiero hablar de ella). Desde que he retirado a las personas tóxicas de mi vida, me va bien. Yo estoy en otra, si salen cuatro mamarrachos a decir cosas, qué te puedo decir, cada uno es libre de hablar, pero como dicen: ‘El que critica es porque algo le pica’».

Sus palabras, «El que critica es porque algo le pica», han dado que hablar en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué dijo Magaly Medina sobre Luciana Fuster?

Magaly Medina minimiza a Luciana Fuster

Magaly Medina, conductora de «Magaly TV La Firme», no se quedó callada y dejó caer sus comentarios (y críticas) sobre el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Grand International. La conductora dijo que este concurso no tiene la misma trascendencia que el Miss Universo en el Perú y argumentó que generalmente no sabemos mucho sobre él.

«Este es un certamen que se desarrolla en Tailandia, generalmente no sabemos nada, pero fue Luciana Fuster. Ella es una chica reality, qué esperan», sostuvo.

A pesar de sus dudas, reconoció el desempeño de Luciana Fuster en la pasarela y su capacidad para hablar frente al público, gracias a su experiencia en programas de televisión. Pero remarcó que ganar una corona no te hace más inteligente.

«No será la más inteligente, pero por lo menos ha explotado su belleza y su manejo de cámaras y de escenario. Hay que reconocerlo», sentenció.

Pero Magaly no se contentó con eso. También cuestionó una de las respuestas de Fuster, diciendo que no tenía mucho sentido.

«Creo que pidió que Israel liberara a los secuestrados. Tenía que decir que Hamás libere a los secuestrados, pero bueno, qué le podemos pedir a una chica reality, que precisamente no es la más lumbrera de todas», indicó

El mundo de la farándula está dividido entre los que aplauden el éxito de Luciana Fuster en el Miss Grand International y los que se cuestionan la relevancia de este concurso, especialmente considerando que se celebra en Tailandia.

Jessica Newton, por su parte, ha preferido mantener una actitud positiva y no dejar que las críticas la afecten.