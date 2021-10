Compartir Facebook

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, contó estar emocionada con la llegada de su primer nieto, fruto de la relación de su hija Cassandra Sánchez LaMadrid y el popular cantante de cumbia Deyvis Orosco. Incluso, afirmó que no le molesta que le digan “abuela”.

“Este chiquitín que está a punto de llegar me tiene ilusionada, es una alegría distinta. Cassandra ha llevado un embarazo muy feliz. Yo siempre digo no he perdido una hija, he ganado un hijo con Deyvis. El paso de ser mamá a abuela es algo totalmente distinto, ya no me toca corregir sino disfrutar y engreír. No tengo problema con mi edad, tengo 55 años y a mi edad he alcanzado las metas de mi vida, esta nueva etapa la espero con ilusión”, declaró.

ESTE DOMINGO ES LA FINAL DEL MISS PERÚ 2021

De otro lado, Jessica Newton presentó a las bellas candidatas que este domingo 10 de octubre, a las 7:00 de la noche, se disputarán la corona del Miss Perú 2021 en la final que será transmitida por el canal YouTube de la organización. En estos últimos meses, en medio de la pandemia, Jessica reconoce que mostró mano dura con sus candidatas cuando no respetaron la cuarentena.

“Me he vuelto más estricta pero los resultados hablan. Si están resentidas o no, ellas son las que deben a analizar sus actos. La cara bonita no es suficiente, lo he dicho desde el principio, necesitamos mujeres fuertes y responsables que quieran trabajar. Que dejen de lado su agenda personal para ser las embajadoras del Perú”, aseveró Jessica Newton.

