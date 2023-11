Jessica Newton quiere a Milett Figueroa en el Miss Perú Universo: «Me encanta, siempre fue su sueño»

Jessica Newton, una figura clave en los certámenes de belleza en Perú, ha lanzado una sugerencia sorprendente que ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Milett Figueroa podría convertirse en nuestra próxima representante en el Miss Perú Universo? Las palabras de Newton han dado de qué hablar. Te contamos los detalles.

A Jessica Newton le encanta Milett Figueroa

En una reciente aparición en «Mande Quien Mande», Jessica Newton comentó sobre Luciana Fuster, quien participó en el Miss Grand International en Vietnam. Pero lo que realmente llamó la atención fue su deseo de que Milett Figueroa, la famosa modelo y actriz peruana, compita en el Miss Perú Universo. Las palabras de Newton fueron claras: «Me encanta Milett. Miss Universo no tiene límite. Siempre fue su sueño».

Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta sugerencia? Jessica Newton no dudó en aclarar que Milett Figueroa ya había competido en el Miss Perú Universo en el pasado. En 2016, Milett se presentó como una de las favoritas, pero un problema de salud relacionado con una alergia en la piel la obligó a retirarse.

Jessica Newton compartió: «Milett cuando concursó se tuvo que retirar porque le salió ese rash alérgico. Y es que ella sale del certamen y por eso es que yo la mando a competir y ganó el certamen donde le tocó competir».

Los conductores del «Mande Quien Mande», Pia Copello, Mario Hart y Carlota conversaron con Newton. Y sus preguntas dieron a conocer que Milett tiene 31 años, pero ese no es un impedimento para concursar en el Miss Universo. Ya que el certamen de belleza ya no tiene límite de edad.

«¿Milett sí te gustaría para alguno de los certámenes?», le preguntó Pia Copello. «Milett, sí. Siempre me ha gustado. Ella sabe. Es bella, tiene un manejo en el escenario increíble. Es una mujer que sabe comprometerse a la hora de trabajar. La he entrenado, tiene una pasarela linda. Milett por favor…», dijo Jessica Newton pidiendo a la modelo que se manifieste.

Milett y su pasado en el Miss Perú

¿Pero qué piensa Milett Figueroa sobre esta sugerencia? Como recordaremos, Milett participó en el Miss Perú el 2016. Pero se retiró por problemas en la piel. Actualmente, Jessica Newton tiene en la mira a Milett Figueroa, quien actualmente se encuentra en Argentina siendo parte del programa «Bailando 2023».

La edad límite para ser parte del concurso era 28 años. Sin embargo, para el Miss Universo del 2024, ya no habrá límite de edad. Es esa la razón por la que Newton menciona que tiene los ‘brazos abiertos’ para Milett Figueroa.

Recientemente, para América Espectáculos, Jessica Newton habló sobre la vida de Luciana Fuster en Tailandia y su deseo de que Milett Figueroa participe en el Miss Perú Universo. Por ello recordó, la participación de Milett con problemas: «Yo creo que Milett no se rindió. Milett estuvo en Miss Perú… Pero tenía un problema… tenía la cara hinchada, tenía rash en el cuerpo, no se sentía en su mejor momento para competir».

Por último, reafirmó su deseo de tenerla como Miss. «En la vida yo siempre digo lo que está para ti aunque te escondas. Ya ella decidirá. Miss Universo no tiene edad, Miss Universo no tiene estado civil. Miss Universo no es un inquisidor de las vidas privadas ni ningún certamen en el mundo», finalizó Jessica Newton.

Entonces, ¿será que veremos a Milett Figueroa compitiendo en un certamen de belleza nuevamente? La respuesta sigue siendo un misterio, pero los fanáticos de Milett están ansiosos por saber qué depara el futuro para esta talentosa modelo. El tiempo dirá si Milett acepta este desafío y vuelve a las pasarelas de uno de los certamen de belleza más prestigioso del mundo.