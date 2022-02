Jessica Newton quiere que su hija Cassandra participe en el Miss Perú

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, reveló su deseo por ver a su hija participar en el Miss Perú, pues considera tiene todos los requisitos para participar.

En diálogo con un diario local la empresaria llenó de halagos a su hija, quien ya es madre del pequeño Milan.

También te puede interesar: “Andy Polo me daba solo $200 para mis hijos cada 15 días”, reveló Génesis Alarcón

“Creo que hubiese sido magnífica, hubiese dado la respuesta perfecta porque incluso es quien ayuda a preparar a las reinas. Cassandra, a pesar de ser tan bella, se siente más cómoda detrás dirigiendo a alguien. Siempre le fastidio con eso, pero ella no quiere saber nada”, declaró en un inicio.

“No descarto viéndola compitiendo en un certamen, representando a las señoras del Perú, aunque me haya dicho que no. Es, además, una súper mamá, está pegada y pendiente de Milan. Estoy segura que Deyvis Orosco me apoyaría”, añadió Jessica.

También te puede interesar: Rodrigo Cuba estaba celoso de Anthony Aranda, según Paula Manzanal: “Siempre la celaba”

Valeria Flórez será parte del Miss Perú 2022: luchará por la corona

La exactriz de América Kids, Valeria Flórez, confirmó su participación en el Miss Perú 2022 como una de las candidatas. Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, publicó un video mientras entrevistaba a la conductora de Willax.

A través de sus historias de Instagram, la también modelo afirmó: “Mi participación este año en el Miss Perú es oficial. No puedo creer que lo estoy diciendo. De verdad, he estado con esta sonrisota toda la mañana cuando todo se volvió tan real, pero estoy súper emocionada por todo lo que se viene”.

En el video se puede observar como Yely Rivera, la candidata que nos representó en el Miss Universo 2021.

En la descripción del clip, la empresaria señaló. “Estamos en casting. Yely Rivera Miss Perú 2021 nos representará en Miss Supranational 2022 y estará coronando a su sucesora en julio antes de partir al certamen internacional. Bienvenida, Valeria Flórez”.

Mira también: Rodrigo ‘Gato’ Cuba le regala rosas a su hija: “Amo verte disfrutar cada detalle que te doy”