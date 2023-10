Jessica Newton recibe premio especial en el Miss Grand International 2023 ¿De qué se trata?

¡Les tenemos las noticias más brillantes del mundo del glamour y la belleza!. ¿Se acuerdan de Jessica Newton, la mente maestra detrás del Miss Perú y también del Miss Grand Perú? Bueno, prepárense para una sorpresa deslumbrante. Jessica se llevó a casa un premio muy especial en el Miss Grand Internacional y acá les contamos todos los detalles.

¿Qué premio se ganó y por qué?

Este premio es como un aplauso gigante a los directores más destacados de Miss Grand en todos los países. Jessica Newton, quien ha estado al mando de la organización peruana desde el 2015, se llevó a casa el Silver Grand Award, un premio que emocionó a todos.

Nawat Itsaragrisil, el big boss del Miss Grand Internacional, fue el que le entregó esta joya de premio a Jessica. Y no solo ella brilló ese día, sino que la directora de Vietnam, Phạm Kim Dung, también recibió un reconocimiento de plata.

¿Y saben qué? También le pasó a Ivan Gunawan, el organizador del Miss Grand Indonesia, le dieron el premio de oro y celebró como si no hubiera un mañana. Este fue un momento de abrazos, lágrimas y sonrisas para los directores de Miss Grand de todo el planeta.

Toda esta fiesta de premios se armó en el Phú Tho Indoor Stadium en Vietnam, donde se celebró el Miss Grand Internacional 2023.

El trabajo de Jessica Newton y su equipo

Jessica, además de ser la genio detrás del Miss Grand Perú, brilló en el escenario con una elegancia que dejó a todos con la boca abierta. No solo eso, sino que también acompañó a nuestra representante peruana, Luciana Fuster, y le dejó un mensaje bien emotivo antes de su presentación.

No podemos olvidar lo que dijo Jessica Newton después de que Luciana Fuster ganó el Miss Grand Internacional 2023. Desde el programa «América Hoy», la jefa de los certámenes de belleza en Perú agradeció a todos los peruanos por su apoyo y soltó un mensaje inspirador.

«Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a todas las personas que nos han apoyado estas semanas y ojalá quede claro de que nadie le puede decir a otra persona que no puede. Claro que lo puede hacer y luchar por sus sueños», dijo.

La victoria de Luciana Fuster en el Miss Grand Internacional 2023 dejó a todos con la boca abierta. Acompañada por Jessica Newton, nuestra representante peruana se lució en el escenario y puso a Perú en alto.

Luciana llegó a la final del concurso junto con la representante de Myanmar, y cuando anunciaron que Luciana Fuster era la ganadora del Miss Grand 2023, no pudo evitar derramar unas lágrimas de felicidad. ¡Un triunfo para recordar en la historia de los concursos de belleza!

Pero eso no es todo, también le echaron el ojo al look de Jessica Newton. En las redes sociales, algunos comentaron sobre su peinado y la ropa que escogió. Pero no importa, porque el premio al trabajo de Jessica Newton recibió una ovación virtual.

A pesar de las críticas, su esfuerzo como directora de Miss Grand Perú ha sido impecable, y hasta hoy ha logrado dos coronas. En el 2017, María José Lora se convirtió en la primera peruana en ganar el título de Miss Grand Internacional. ¡Ahora, es Luciana Fuster quien sigue esos pasos brillantes! Este es un momento de gloria para Jessica Newton y su equipo.