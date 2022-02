Jessica Newton rompe su silencio sobre Magaly Medina: “No le hagas más daño a Deyvis y a Cassandra”

Compartir Facebook

La organizadora de certámenes de belleza utilizó sus redes sociales para responderle fuerte y claro a su aún amiga, Magaly Medina.

Jessica Newton rompió su silencio sobre los problemas que han existido entre Cassandra Sánchez LaMadrid y Deyvis Orosco. Ella utilizó sus redes sociales para referirse a la situación y explicar que si bien mantiene una amistad con Magaly, esa ya no es la misma que tenían hace varios años.

“Muchos están esperando que yo saliera a atacar, criticar, a dar comentarios vengativos y venenosos contra Magaly. Yo no tengo un programa de farándula, no vivo del rating y no tengo por qué salir a atacar a mi amiga. Porque se habrá comportado mal, pero los sentimientos no cambian”, comenzó diciendo Newton.

Asimismo, aseguró que lo que tenga que decir de Magaly, se lo dirá directamente a ella como siempre ha sido durante los años de amistad que han mantenido.

“Uno no puede querer y porque te hacen algo malo convertirse en alguien que te ataca y ataca, no, lo que yo tenga que decirle a Magaly es en privado. No tengo nada que ocultar, pero sí tengo que callar”, señaló.

“Para cerrar, no es amigo el que utiliza lo que tiene para atacar, así que no esperen que yo salga a decir que es una mala persona, que es tóxica, a decir que ella me ha usado o que tiene algún interés, me quedo con las risas, con los momentos de alegría”, agregó.

La hija de Jessica Newton estalló en sus redes sociales después de que Magaly hablara de ellos nuevamente en su último programa y es que esta vez la conductora mostró que tanto ella como Deyvis habían abandonado a sus mascotas en un albergue.

«Se dejó en visto a la Sra. Magaly porque el día que nació nuestro hijo le hicimos video llamada, la llamamos con ilusión como amiga y madrina de nuestro hijo y a los pocos minutos nuestra conversación estaba siendo expuesta en su programa», empezó diciendo Cassandra.

Pues como se sabe Magaly era la madrina de Milan desde un inicio pero desde ese día la familia Orosco Newton quiso tomar distancia con la conductora. Asimismo, habló sobre la situación de sus mascotas.

«Waki como Mole llevan mucho tiempo asistiendo al ‘colegio’ tenemos una relación cercana con el personal, además el cachorro que se mostró no es Wakatay como maliciosamente se hizo hacer creer», dijo la empresaria.

