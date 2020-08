Compartir Facebook

La organizadora del Miss Perú, Jessica Newton, se encuentra contenta con la relación del cantante Deyvis Orosco y su hija Cassandra Sánchez de La Madrid, y confesó que le tiene un cariño especial al cumbiambero, tanto es así que lo considera parte de su familia.

“Deyvis es uno más (de la familia) y estoy feliz de que sea así. Es todo muy natural, muy divertido, totalmente cercano sin poses (…) La verdad que nos hemos integrado súper bien: salimos al parque, jugamos con los perritos. La verdad es que estoy feliz de tenerlo”, dijo la ex reina de belleza en el programa de espectáculos de ATV.

QUIERE SER ABUELA

Asimismo, Jessica mencionó que le gustaría ser pronto abuela y por ello, viene molestando al músico para que se case rápido con su engreída.

“Todo tiene que ir paso a paso. ¿Para qué te voy a mentir? Me encantaría, un nieto o nieta sería una bendición. (…) No lo he cambiado, primero la boda, por eso ando fastidiando a Deyvis Orosco”, afirmó la organizadora de certámenes de belleza entre risas, agregando que estaría “insoportable” si tuviera un nieto.

CANTA CON SUEGRITO

A través de las redes sociales se puede ver la gran confianza que existe entre la familia de Cassandra y el músico, pues en uno de los videos que compartió Jessica en Instagram se aprecia al popular ‘Bomboncito de la cumbia’ cantar a todo pulmón una canción con el papá de su enamorada, el empresario Fernando Sánchez de La Madrid.

“Que nunca podré alcanzar, se alejaba más y más como si nada. Estoy tan enamorado, no lo puedo creer. Estás a mi lado”, se le oye entonar al padre de Cassandra junto a Deyvis.

Después de cantar se apreciar al suegro del Orosco abrazarlo y reír juntos, evidenciando la buena relación que tienen.

