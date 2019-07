Jessy Kate asada con Anelhí “le dice que se calle”

La bailarina Jessy Kate le respondió con todo a Anelhí Arias Barahona, quien dijo que la porrista denunció a su ex pareja porque “está dolida”. La ‘bombona’ le pidió a la exporrista que deje de opinar de su situación personal porque si no “contaré algunas verdades sobre ella”.

“Le pediría a Anelhí que cese con sus comentarios, de lo contrario voy a mostrar conversaciones donde ella me pide hablar mal de algunas personas. Me parece jalado de los pelos que una persona que ha sido maltratada física y psicológicamente diga este tipo de cosas, está afirmando que yo quería regresar y que no me querían”, aseveró, para luego aclarar que nunca se burló del caso de agresión que sufrió la rubia.

De otro lado, el abogado de la bailarina, Walter Chinchay, afirmó que van a contestar la carta notarial del cubano para que se “abstenga de cualquier amenaza” a su patrocinada y esperan que el juzgado le otorgue “medidas de protección” a la porrista. Asimismo, van a enviar una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores para que al salsero “lo excluyan del pedido de refugiado” y sea deportado del Perú. (J.Aspilcueta)

Puedes leer: Carlos Cacho mandó a leer a conductora Karen Schwarz