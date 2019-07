Jessy Kate y Elvira Palomino confían en el triunfo peruano en el Maracaná

Las ‘Perulovers’, Jessy Kate y Elvira Palomino, tienen toda la confianza que hoy la selección nacional dejará la sangre en la cancha enfrentando a Brasil por la final de la Copa América. Dicen que como fieles hinchas se han ganado el respeto de los futbolistas peruanos, quienes en Brasil accedieron a tomarse fotos con ellas. Además, pidieron seguir el ejemplo que ha dejado Ricardo Gareca con el equipo peruano: a estar siempre unidos.

-A diferencia de otras “novias de la Copa América’ ustedes se tomaron fotos con los jugadores…

J.K: Vieron nuestra forma de vestir en Brasil que no es irrespetuosa y por eso nos dejaron entrar. Somos las únicas privilegiadas que ingresaron a un entrenamiento. Los chicos demostraron una total sencillez al igual que Gareca que se acercó a posar con nosotras.

-Ustedes siguen alentando a la selección en Lima…

J.K: Algo que nos ha enseñado Gareca es a estar unidos entre todos, así que las chicas de nuestro medio que somos vedettes y bailarinas debemos unirnos. Yo le deseo lo mejor a cada una.

-Al igual que otras chicas, si Perú campeona ¿se sacarían todo?

J.K: No, eso no. Ya no se hace eso. Esos son excesos que ya no existen.

E.P: Si antes no hice eso ahora que soy mamá mucho menos.

-¿Confían en una victoria?

J.K: Somos objetivas, Brasil es un equipazo. Es un partido muy complicado pero a diferencia del último partido vamos a tener a Carrillo y Zambrano.

-¿Se animan a dar un Score para la final?

JK: El domingo ganamos por penales. Perú 3 – Brasil 2.

EP: Yo comparto su mismo score. Nosotros compartimos todo, menos el hombre.(