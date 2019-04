Jessy Kate y ‘Melcochita’ viven el Viernes Santo

El centro de Lima fue el lugar elegido por la bailarina Jessy Kate para realizar su tradicional recorrido de las 7 Iglesias por este viernes Santo. Los templos llenos de historia, como La iglesia Santa Rosa, Iglesia Santo Domingo, Iglesia San Francisco, Iglesia San Pedro, La Catedral de Lima, Iglesia La merced y La iglesia de Las Nazarenas, fueron los santuarios por donde la vedette meditó y reflexionó sobre la pasión de Jesucristo.

“Este recorrido de las siete Iglesias siempre lo realizo el día viernes junto a mi familia, inculcamos a los más pequeños de la casa a que vean películas de Jesús. Es un momento especial para estar en familia y reconocer nuestros errores”, indicó la rubia.

Primera iglesia Santa Rosa:

“Aunque muchos no crean, yo soy muy católica, aunque me vean en tanguita eso es parte de mi trabajo y en mi familia siempre recordamos en esta primera iglesia la celebración de la última cena de Jesús con sus discípulos, en donde nos lleva a reflexionar sobre la unión familiar. Luego Jesús se trasladó al huerto de Getsemaní en donde ora y suda sangre y es aquí donde lo arrestan porque fue vendido por Judas. Ahí se ve el tema de la lealtad, el tema de la fidelidad, del hermano, muchas veces confiamos o amamos y estamos cerca de nuestros enemigos”, señala Jessy Kate.

Segunda iglesia Santo Domingo:

“Siempre es bueno venir con fe al recorrido de las 7 Iglesias porque te da paz. En esta segunda iglesia Jesús es tratado como un vulgar delincuente por Anás, quien lo interroga y le da una cachetada, sin saber que él es el hijo de Dios. Cada vez que veo la película de Jesús lloro porque me apena ver como lo denigran”, añade ‘La Novia del Callao’.

Tercera iglesia San Francisco:

“Acá Pedro lo Niega. Muchas veces hemos visto que hasta en la misma familia te traicionan. A mí me ha pasado, te dan en la llaga, es muy doloroso reconocer que personas que uno quiere te haga eso”, medita la porrista del Sport Boys.

Cuarta iglesia San Pedro:

“El momento en que Jesús es acusado ante Pilatos de malhechor y luego piden que sea condenado a muerte, es un momento como en el que hoy en día sucede a menudo. Porque muchas veces te lapidan sin conocerte, sin saber qué haces o te critican sin investigar, así como a mí que muchas veces me han echado barro”, contó.

Quinta iglesia Catedral de Lima:

“El calvario de Jesús es muy penoso. Hoy vemos muchos asesinatos, envenenamientos, la gente no se da cuenta de los errores que comete como lo hicieron con Jesús, quien sufrió y murió por nosotros”, comenta Jessy Kate.

Sexta iglesia La Merced:

“En esta penúltima iglesia debemos meditar en la crucifixión de Jesús, él dice ‘Padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen’, a pesar de los errores que cometemos, Jesús no guarda rencor, pide perdón para los pecadores”.

Séptima iglesia Las Nazarenas:

“Aquí Jesús ya ha muerto. Aprendamos a perdonar, no es bueno guardar rencores, por eso cuando yo tuve el problema con Anelhí y Shirley siempre les he deseado el bien y no odiarlas, porque lo mejor es vivir en paz para poder avanzar y ser mejores personas. Finalmente quiero desearles feliz Semana Santa a todos los lectores de Karibeña, reflexionen, mediten y mucho amor para todos ustedes”, acotó la bailarina.

MELCOCHITA: “DIOS SIEMPRE HA INTERVENIDO EN MI VIDA”

A sus 83 ‘añartus’ como él lo dice, Pablo Villanueva más conocido como ‘Melcochita’, aseguró que ha renacido tras su reciente visita a Israel. El humorista aprovechó esta entrevista para darle un jalón de orejas a todos los que se van de juerga y pide a peruanos que tengan fe en Dios.

-¿Qué planes por Semana Santa?

En Semana Santa estoy con toda la familia, hago mi recorrido de las siete Iglesias.

-¿Cómo te sientes luego de haber estado en Israel?

Me siento distinto, siento que he cambiado, que he renacido, es como si hubiera limpiado mi vida, ya no tomo, estoy más hogareños. Estuve en el sitio donde estuvo Jesús y es muy distinto estar ahí a que te lo cuenten. Además, he ido con fe no con el afán de figuretear porque con Jesús no se puede jugar.

-¿Perdonaste a tus detractores?

Pedí que haya un presidente que quiera el Perú porque la gran mayoría lo que ha hecho es destruir a nuestro país, ojalá que haya uno que quiera a su patria. Yo no odio a nadie, no tengo envidia a nadie, no maleteo a nadie.

-¿Cuál sería tu mensaje de reflexión por Semana Santa?

Rogar por todos, por mi familia, por la gente de Puno, Juliaca, del norte. Yo recorro el Perú quizá más que el presidente Vizcarra y veo a la gente pobre, humilde, trabajadora que es explotada porque le pagan una miseria. No puede ser que entre peruanos nos estemos tratando así.

-¿Qué acostumbras hacer el Viernes Santo?

En mi familia comemos bacalao y solo se escucha música de la sinfónica. Pero el ignorante se va a chupar y jaranear, no sé de donde han inventado eso de ‘Juergues santo’, ‘semana tranca’. Yo creo en Dios, soy católico, tengo fe en él y eso se ha demostrado en los accidentes que he tenido o cuando estuve enfermo, creo que Dios siempre ha intervenido para salir bien librado. Uno no debe de jugar con Dios, así que les recomiendo que al menos el día Viernes Santo se lo dediquen a él, no tomen, no juergueen y tengan mucha fe. (V.Rondón)