«Eres la mejor y la reina de la casa», Jesús Alzamora celebra 5 años de casado con María Paz González

Jesús Alzamora publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales con motivo de celebración de sus 5 años de casado con María Paz González Vigil.

El ex conductor de televisión no dudó en presumir a su esposa con quien ya tiene dos hermosos hijos y por el momento no planea cerrar la fábrica.

Totalmente enamorado

Jesús Alzamora aprovecha cada oportunidad para presumir en sus redes el amor que comparte con su esposa María Paz González Vigil y es que ambos han demostrado que el amor solamente se fortalece con el pasar de los años.

Esta vez el animador publicó un romántico mensaje en sus redes acompañado de fotografías de lo que fue su matrimonio.

«¡Bodas de madera! 5 años casados. 11 juntos. 2 hijos. No sé qué más venga, pero contigo todo será de la csm. Eres la mejor y la reina de esta casa«, fue el tierno mensaje del ex animador de tv.

Diversos usuarios aplaudieron esta unión a través de los comentarios pues es una de las parejas del mundo del espectáculo que se ha convertido en una de las más sólidas.

Recordemos que hace ya algunos meses una parejita que parecía bastante estable se separó y estamos hablando de Yiddá Eslava y Julián Zucchi.

Sin embargo, Jesús y María Paz han demostrado que a su manera sacan adelante su relación y su convivencia como padres.

Emocionado tras conocer a Jaime Bayly

Jaime Bayly hace unas semanas dio a conocer que su libro “Los Genios” tendría una serie dentro de la plataforma de Netflix.

Ante eso, el escritor peruano dio a conocer sobre los posibles actores que interpretarían a Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez en la ficción, entre ellos estaría Jesús Alzamora.

Los dos actores que podrían tomar el papel de Mario Vargas Llosa se podrían debatir entre Carlos Alcántara y Jesús Alzamora, pues según Jaime Bayly son perfectos para el papel.

En uno de los videos que Jaime Bayly subió a su cuenta de YouTube dio a conocer sus dos intereses sobre quiénes serían los indicados para interpretar a Mario Vargas Llosa.

Entre los dos candidatos que tenía pensado están Carlos Alcántara y Jesús Alzamora. Ambos, según Jaime Bayly, podrían ser una gran opción para darle vida al genio literato dentro de la próxima serie de Netflix.

Lo que dijo Jaime Bayly sobre la posibilidad de que sea Jesús Alzamora fue lo siguiente: “El otro que me gusta mucho también es Jesús Alzamora, resulta que es pariente lejano de Mario Vargas Llosa, que ha conocido a Vargas Llosa. Tiene un poco la cara de Mario con 40 años”.