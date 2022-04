Jesús Alzamora y María Paz serán padres por segunda vez: “No fue un proceso fácil”

Compartir Facebook

El ex presentador de televisión sorprendió a todos en redes sociales, al revelar junto a su esposa que están en la dulce espera de su segundo bebé.

Jesús Alzamora y María Paz tratan de compartir muchos momentos de su día a día, junto a su pequeño hijo Vicente. Ellos son bastante reservados con algunos temas personales y así decidieron guardar la noticia de su segundo bebé.

El día de hoy, el ex presentador de televisión y su esposa decidieron compartir en redes sociales que María Paz está en la dulce espera. Ellos redactaron un extenso mensaje para contar la noticia ahora que la esposa de Jesús tiene tres meses de embarazo.

“¡LA FAMILIA CRECE! Es complicado llegar a las palabras para describir el momento que estamos sintiendo. Fue mucho tiempo el que esperamos por esto, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar y ni un segundo antes ni después”, se lee al inicio.

“¡Estamos muy felices porque la familia va crecer y nuestro cachorrín va tener un hermanit@! Cuando vi las letras EMBARAZADA no lo podía creer, me costó asimilarlo, porque no fue un proceso fácil, pero ver por fin las letras que confirmaban lo que ya sentía hizo que vinieran risas, lágrimas, emociones y todo a la vez”, agregó.

Jesús Alzamora trabajó en una de las temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’ como Gustavo Adolfo Bedoya, por lo que pudo convivir de cerca con muchos de los actores de la exitosa serie. Sin embargo, en su último programa digital llamado ‘La Lengua’ se animó a hacer una fuerte confesión, nunca antes conocida sobre una de sus compañeras actrices.

Jesús contó que en una de las escenas que estuvo grabando, la actriz de experiencia que compartió escena con él le gritó a otra. Según cuenta, esta actriz apoyó una noticia falsa que se difundió sobre el actor, cuando en sus redes sociales se muestra cómo otro tipo de persona.

“Una compañera mía de Al Fondo Hay Sitio, no voy a decir quién es, la he visto retuiteando (la noticia falsa). Esa persona la pega de defensora de la gente, pero yo la he visto hacer llorar en una escena donde estaba yo… a una actriz joven porque no decía su letra. Le dijo ‘eres una basura’. La chica se puso a llorar”, comentó Jesús.

