¡Rompe su silencio! Jesús Barco aclara rumores de crisis en su relación con Melissa Klug

El jugador Jesús Barco finalmente rompió su silencio luego de las especulaciones que señalaban que se encontraba licenciado de su actual pareja Melissa Klug.

Como se sabe Melissa recientemente acaba de dar a luz a su primera hija con el pelotero por lo que se encuentra por el momento viviendo en Estados Unidos sin embargo lo que llamó la atención fue la ausencia de Jesús lo que alarmó a sus seguidores de una posible separación.

Aclara rumores

Jesús Barco decidió ponerle punto final a las especulaciones que han surgido estas últimas semanas a raíz de que no ha sido visto disfrutando de la compañía de su hija y de su futura esposa Melissa Klug.

El deportista decidió usar sus redes sociales para de una vez por todas acabar con los rumores sobre su familia.

Y es que al parecer el trabajo ha sido uno de los motivos que lo ha llevado a alejarse temporalmente de la madre de su hija.

«¿Estas con tu bebé y Meli?”, le preguntó uno de sus seguidores al deportista. Él sin dudarlo respondió: “No., tuve que regresarme a ver unos temas de mi trabajo”.

Incluso afirmó que Melisa y su hija no vivirán de manera permanente en el país extranjero por lo que confirmó que dentro de poco volverían al país para disfrutar del crecimiento de su engreída.

Cabe resaltar que la popular ‘Blanca de Chucuito’ se encuentra en Estados Unidos junto a la compañía de sus hijos e hijas quienes alistaron maletas para conocer a su nueva hermana.

¿Qué dijo Melissa?

En exclusiva para un medio local, Melissa Klug confirmó que, a pesar de los chismes en las redes sociales, ella y Jesús Barco están más unidos que nunca. ¡Y lo celebrarán en grande! «Pasaré la Navidad con mis hijos y Jesús en Estados Unidos», reveló la ‘chalaca’ con una sonrisa en el rostro.

Ante la especulación de un posible embarazo de su hija Samantha Lobatón, Melissa prefirió no entrar en detalles, pero explicó que «Sammy» no estará presente en estas fechas tan especiales debido a problemas de salud. «Sammy y la bebé estaban en los planes para venir, pero por temas de salud, todo se canceló. Primero es la salud», aclaró Klug.

Y eso no es todo. En una charla más relajada, Melissa compartió detalles sobre su vida en familia. Y es que ya están todos juntos en Estados Unidos. «Mis hijos ya están acá. Así es, pasaré la Navidad con mis hijos y Jesús», expresó la emocionada madre.

En cuanto a las especulaciones sobre una supuesta separación, Melissa Klug no pudo evitar reírse. «Me dan risa los titulares que he leído, para qué renegar si ya sabemos cómo lo manejan», comentó con humor. Y es que parece que los enamorados no le prestan atención a los rumores y disfrutan de su amor.