Jesús Barco llena de elogios a Melissa Klug: “Te mereces todo lo mejor”

El futbolista utilizó sus redes sociales para llenar de elogios a su actual prometida, por el Día Internacional de la Mujer.

Jesús Barco y Melissa Klug pasaron recientemente por una crisis en su relación, que ocasionó que la ‘chalaca’ lo elimine de todas sus redes sociales. Pero parece que ya todo eso quedó atrás y ahora la pareja de futuros esposos se muestran más enamorados que nunca.

El futbolista utilizó sus historias de Instagram para dejarle un mensaje a Melissa Klug, por el Día Internacional de la Mujer. Jesús llenó de elogios a la ‘chalaca’ y resaltó todas las cualidades que ella tiene.

“Feliz Día, amor mío. Feliz por ser la madre, mujer y novia que eres. Te mereces todo lo mejor, mi amor; te amo, Melissa Klug”, escribió Jesús junto a una imagen de ambos juntos y donde se muestran recontra ‘templados’.

Asimismo, Jesús decidió saludar también a su mamá, la suegra de la ‘chalaca’, a quien también llenó de halagos. El futbolista le agradeció a su mamá por todo el sacrificio que ha hecho por él y su familia. “Feliz Día, madre mía. Te amo mucho y gracias por todo lo que nos das”, escribió.

La ‘Blanca de Chucuito’ rompió su silencio sobre su actual situación sentimental con el jugador de fútbol, Jesús Barco. Y es que pese a que Melissa Klug aseguró en un comunicado que no volvería hablar de su vida privada, la ‘Chalaca’ decidió contar si continúa o no con sus planes de matrimonio.

Asimismo, aseguró que archivó sus fotos con su novio en un momento de impulso, pero se negó a afirmar que fue por un berrinche. «Quién no tiene esos momentos de calentura. Yo no he borrado (las fotos), una cosa en borrar y otra archivar. Yo no lo veo como berrinche sino como una decisión precipitada», aseguró la ‘blanca de Chucuito’ En ese sentido, La Klug remarcó que los problemas que tuvo con Jesús Barco no se debieron a una tercera persona o un caso de infidelidad.

“Ya es cosa mía, todos tenemos peleas, decisiones que las tomas precipitadas y ya pasó. Aquí no hay terceras personas, no hay traición, pudimos conversar y solucionar todo. Yo no lo tomo como un berrinche, sino como una decisión precipitada, todos tenemos esos momentos”, refirió.

