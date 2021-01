Jesús Moreto, ejemplo de vida y superación

Compartir Facebook

Jesús Moreto Lozano es un deportista de gimnasia artística, tiene 21 años, es natural de Madre de Dios, entrena actualmente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Arequipa y pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte.

Este joven gimnasta es uno de los deportistas que está luchando por cumplir sus sueños de representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Tokio y para ello en abril, participará en el Campeonato Sudamericano en Argentina y el Campeonato Panamericano en Estados Unidos que es la última opción para clasificar a los Juegos Olímpicos y que se desarrollará en mayo.

El amor de Jesús Moreto con la gimnasia se inició de una manera particular. “Empecé a practicar gimnasia el 2008 a los 9 años gracias a mi entrenador en ese entonces el Dr. César Gallegos Castillo quien es el fundador de la gimnasia artística en Madre de Dios. Un día que él llegaba del trabajo a mi casa, yo me encontraba trepado en un árbol de mango que tenía frente a mi casa pues yo andaba por las ramas y me colgaba como ‘Tarzán’ si se podría decir y él vio que tenía mucha destreza y condiciones para entrenar, me dijo que me baje que me podía caer y me invitó a entrenar”, nos cuenta Moreto.

Nuestro deportista continúa: “La verdad que yo no sabía lo que era hacer gimnasia en sí, cuando llegué al Iugar de entrenamiento vi a varios niños que corrían, saltaban, realizaban volteretas como “ninjas” y me fascinó y yo me dije: quiero hacer gimnasia y así fue como empezó mi carrera deportiva como gimnasta. Ese año (2008) fui subcampeón nacional en la modalidad de All Around y en las finales por aparato obtuve 4 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce”.

SELECCIONADO A LOS 12 AÑOS

Jesús fue llamado a la selección nacional el 2011 con 12 años y participó en el Campeonato Infantil Juvenil en Cúcuta, Colombia y lograron el tercer lugar por equipos en la categoría infantil. El 2014 en el Sudamericano Infantil Juvenil en Trujillo lograron el segundo lugar por equipos en la categoría Juvenil.

En el 2015, Jesús tuvo que dejar la ciudad de Puerto Maldonado en Madre de Dios, dónde vivía porque tenía que tener más posibilidades de mejorar los entrenamientos, con material moderno y optó por vivir en Arequipa para seguir mejorando como deportista. El sueño de clasificar a unos Juegos Olímpicos, tenía que conocer sacrificios y dejar a la familia