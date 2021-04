Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Jhonny Carpincho comentó su ingreso al mundo del emprendimiento y ahora se reinventa como vendedor de frutas en Lurín tras crisis económica.

¡A salir adelante! Luis Campos declaró para una entrevista en el programa América Hoy demostrando su ingenio y creatividad para afrontar la crisis económica de la pandemia.

¡Ofertón! “Cinco piñas a 10 soles” empezó diciendo al ser enlazado con el programa, donde “La Rulitos” se mostró emocionada al ver que “El Jhonny” sigue con la chispa pese la fallecimiento de su hermano “La Bibi”

Con la chispa que se le caracteriza empezó haciendo muchos chistes, el cual generó muchas carcajadas a los conductores del programa

Mira también: Arrastra con su moto a profesora chama en San Martín de Porres

“Me encuentro ubicado en el paradero 19 en la tablada de Lurín”, expresó emocionado con sus piñas en la mano. Le preguntaron el porqué de la elección de este giro comercial a lo que respondió que nada lo detiene y que tiene una familia que lo espera.

“Lo que pasa es que uno tiene que reinventarse, ustedes saben que uno tiene los niños, los hijos en el cole”, confesó.

Al culminar el enlace, terminó con un gracioso chiste fiel a su estilo.

“Acabo de matricular a mi hijo y le dije tus estudios me están saliendo caros, a lo que él me respondió: Y eso que no estudio papá” generando muchas risas en el set de América.

EL JHONNY Y LA BIBI, EL DÚO DINAMITA

Luis Campos, mejor conocido como Jhonny Carpincho, recuerda a su hermano de toda la vida el comediante Miguel Ángel Campos, “La Bibi”

Recientemente, Luis indicó que el recuerdo de su mejor amigo será siempre una motivación para salir adelante con los shows. Y tras su fallecimiento, en honor a él, decidió abrir este nuevo negocio.

Mira también: Magaly comparte curioso mensaje tras separación: “Quédate con quien te busque”