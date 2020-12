Jhonny Carpincho se conmueve al recordar a ‘La Bibi’ en estas fiestas

Compartir Facebook

Hace solo unos meses atrás, Miguel Ángel Campos, más conocido como la ‘Bibi Wantán’, perdió la vida a causa del coronavirus y su partida dejó un gran vacío.

Frente a ello, su hermano y compañero incondicional, ‘Jhonny Carpincho’, no pudo evitar recordar con gran sentir a su pareja inseparable.

Es así que, en el último programa de la Chola Chabuca, Jhonny se conmovió al recordar a la Bibi por lo que terminó dedicándole unas emotivas palabras en una fecha tan especial como la Navidad.

Es así que, en un difícil momento comenzó a recordarlo diciendo: “Como verás, si muevo un pie me recuerdo a él. Siento que está a mi lado, dándome fuerzas. Aun no puedo asimilar su pérdida. Soy valiente. Como él me dijo, hay que seguir adelante. Tengo dos corazones y vive por siempre y para siempre”.

Definitivamente, pese al paso del tiempo, el sentir por su pérdida continúa latente, sin embargo, ha podido saber seguir adelante cómo se lo prometió por su familia.

Y es que hace solo un tiempo atrás, en un homenaje a la Bibi, Jhonny prometió estar siempre con su familia para proteger el legado de Miguel Ángel y no dejar que se olviden de él.

