Jhonny Peña aconseja a Yahaira y Josimar “No ventilen su vida privada”

El líder de la Orquesta Zaperoko, Jhonny Peña, lamentó que sus compañeros del arte como Yahaira Plasencia y Josimar Fidel se encuentren en medio de la tormenta. Según Peña, el artista debería de mantener en reserva su vida privada, esto tras las acusaciones de violencia familiar que fue acusado el cantante de la salsa perucha, y sobre el romance que tendría la popular ‘Reina del totó’ con Jefferson Farfán.

“La fama a veces te marea. Creo que ellos deberían de ordenar sus cosas, esto de las orquestas es como un equipo de fútbol, por algo se llama vida privada, porque no se expone. Con Josimar lamento mucho lo que está pasando, pero debería de separar un poco su vida privada de su carrera”, comentó el trompetista.

Asimismo, no dudó en enviarle un mensaje a Yahaira y Josimar, para que dejen de lado el escándalo y se enfoquen en sus carreras. “Les aconsejaría que no ventilen su vida privada. Todos estamos expuestos al precio de la fama, tienes que saberlo manejar, y tienes que medirte un poco en algunas cosas, lamentablemente ya no tienes vida privada cuando eres artista”, agregó Jhonny.

Finalmente, contó que alistan el lanzamiento de su nueva música ‘Ni perdón ni olvido’, del gran Hugo Almanza, en versión salsa. “El maestro Hugo nos dio los derechos y por eso lo hemos grabado. Además, hemos vuelto con nuestros conciertos en las calles, extrañábamos compartir con la gente, con el barrio, por las giras no teníamos tiempo. Hemos estado en un Festival en Milano, y vamos alistar maletas para irnos de gira a Estados Unidos”, finalizó Jhonny Peña.(V.Rondón)