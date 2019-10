Jimmy Santi asado con hijos de José José

El cantante peruano Jimmy Santi se mostró apenado por los enfrentamientos que se han venido dando entre los hijos del mexicano, José José, quien fue su amigo cerca de 51 años y quien era devoto de el Señor de los Milagros. Según el popular ‘Chin chin’ la disputa entre los herederos del ‘Príncipe de la canción’ sería por dinero.

“Me indigna porque parece que José José fuera un paquete, es un ser humano que hemos amado mucho y no descansa en paz. Me parece una falta de respeto. Me da ganas de cachetearlos a los tres hijos por estúpidos. Yo vi un video donde Sarita le dice a su papá que firme un papel para que le ceda los derechos, lo veo y no lo creo, yo conocí a una criatura tan pura y cómo es posible que esa niña haya cambiado”, comentó Jimmy en el programa #YoCarlos.

Aseveró que José Rómulo Sosa Ortiz, nombre verdadero del artista tiene propiedades y ese sería el motivo de la pelea entre hermanos. “José José tiene muchas regalías y por el dinero se están peleando los estúpidos estos. Tenía casas en Chapultepec y el Pedregal de San ángel, de 1500 metros y la casa de Miami que también es muy hermosa”, agregó Jimmy que espera que el cuerpo sea velado en el Palacio de Bellas Artes en México.

EL VIERNES LLEGA A MÉXICO

A través de la línea telefónica, la conductora del programa mexicano ‘Suelta la sopa’ Carolina Sandoval, se comunicó con Carlos Cacho, para contarle que el padre del actor Jaime Camil, brindará su avión para trasladar el cuerpo de José José a México. “Este viernes realizarán los homenajes de cuerpo presente en México”, comentó Carolina. (V. Rondón)