Jimmy Santi dio positivo para COVID-19 y agradece a Dios por tener salud

‘Chin chin’ confirmó que se contagió de coronavirus. Por el momento ya se encuentra mejor de salud y agradeció a Dios por nueva oportunidad

Una nueva víctima del COVID-19. El cantante Jimmy Santi confesó a través de una entrevista que, pese a tener los cuidados necesarios, se contagió de COVID-19, pero por fortuna se encuentra mejor de salud. ‘Chin chin’ aprovechó la oportunidad de agradecerle a Dios por regresarle la vida.

En medio de una conversación radial con Capital, Jimmy contó que había contraído coronavirus hace algunas semanas y que los síntomas comenzaron mientras hacía sus compras como de costumbre. El cantante estaba medicado con medicina natural, pero esto no impidió el contagio.

CÓMO EMPEZÓ TODO

«Cuando empezó el maldecido coronavirus, (comencé a) hacer gárgaras de mañana, de noche, a comer ajos, cebollas, y me lo pasaba porque el COVID-19 es como un animalito envuelto en grasa (…) Un biólogo también me dijo sí, muy bueno, porque lo ‘calateas’ al virus«, comentó sobre su experiencia.

«Bueno, pasó un mes y medio, y de repente, un día que fui al market, empecé a sentir un tremendo dolor de cabeza y mi cuerpo me pesaba. Yo dije, ‘oye, pero qué me pasa. Llegué a mi casa y me tomé un panadol», agregó en referencia a los primeros indicios de la enfermedad.

«Esperaba mejorarme, pero en la tarde empeoré. Tenía una señora que me ayudaba, no podía ni caminar. Al otro día, ella me llevó a la cama mi jugo y cuando lo pruebo no tenía sabor. Ahí me espanté. Comencé a oler cosas y nada, ni perfumes olía», aseveró antes de indicar que cumplió su cuarentena en casa y que ahora se encuentra mejor que nunca.

